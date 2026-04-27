Más de 100 peruanos viajaron a Rusia por millonarias "ofertas de trabajo" y terminaron engañados en la guerra

27 abr. 2026 - 11:04 hrs.

¿Qué pasó?

Cerca de 120 ciudadanos peruanos viajaron hasta Rusia, atraídos por falsas ofertas de trabajo y estudios, con ingresos que podían alcanzar los US$50.000 mensuales (más de 44 millones de pesos chilenos).

Según la versión de sus familiares, una vez instalados en Moscú los obligaban a firmar contratos que estaban en idioma ruso, los cuales tenían relación con participar del ejército como mercenarios, incluso varios de ellos habrían sido enviados al frente de combate en Ucrania sin haber sido informados previamente.

Una vez que firmaron los documentos, sus pasaportes fueron retenidos por las autoridades militares rusas, eliminando cualquier posibilidad de abandonar el país por cuenta propia.

Manifestaciones en la embajada de Rusia en Perú

El pasado domingo, decenas de familiares se reunieron frente a la Embajada de Rusia en San Isidro (Lima) para exigir respuestas sobre el paradero de sus parientes, con quienes aseguran no tener contacto desde hace meses.

Con carteles y fotografías, reclamaron la intervención de las autoridades, denunciando que los peruanos han sido sometidos a labores de alto riesgo.

El comunicado de la Cancillería peruana

Ante las denuncias de los familiares, la Cancillería peruana informó el pasado miércoles 22 de abril que no cuenta con los recursos necesarios para llevar adelante una repatriación masiva.

Desde la institución señalaron que los salvoconductos consulares están disponibles únicamente para quienes logren llegar por sus propios medios a la embajada en Moscú.

Otra de las limitaciones es que la sede diplomática se encuentra a más de 1.200 kilómetros del frente de batalla, una ruta de difícil acceso.

📄Comunicado de Prensa 012-26: Sobre connacionales que se trasladan al exterior para prestar servicios en las fuerzas armadas rusa y ucraniana.



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Duras condiciones en medio de la guerra

Según consigna el medio América TV de Perú, un joven de 31 años evidencia en redes sociales la cruda realidad en las trincheras, donde debe lidiar con ataques de drones y la falta de suministros básicos. Entre otros testimonios, una esposa de otro peruano reclutado confirma que los civiles están siendo entrenados para tareas peligrosas como desarmar dinamita sin tener experiencia previa.

De momento, se confirmó que sólo 4 peruanos pudieron ser sacados de Rusia, con vuelos desde Moscú a Turquía.

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