Policía allana vivienda de exjefe de Oficina de Procesos Electorales de Perú

24 abr. 2026 - 12:43 hrs.

El Ministerio Público y la Policía Nacional de Perú (PNP) allanaron hoy viernes la vivienda del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, y otros 12 inmuebles por presuntas irregularidades durante los comicios generales del pasado domingo 12 de abril.

La Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la PNP confirmó en la red social X que la operación incluye "inmuebles vinculados al exjefe de la ONPE, exfuncionarios y al representante legal de la empresa Galaga. Por el presunto delito de colusión agravada".

Según informó la privada Radio Programas del Perú, el fiscal Raúl Martínez, responsable de la diligencia en el domicilio de Corvetto, ubicado en el distrito limeño de Miraflores, procedió con la incautación de teléfonos celulares, tabletas de cómputo y documentación diversa para ser analizados.

La intervención alcanzó de manera simultánea al almacén de la compañía Servicios Generales Galaga S.A.C., situado en el distrito de Lurín, al ser la empresa contratada por la ONPE para el traslado del material electoral y cuya gestión está bajo sospecha debido a los retrasos que imposibilitaron el sufragio en varios locales.

Las acciones judiciales forman parte de las indagaciones por la demora en la entrega del material electoral y el hallazgo de cajas oficiales de la ONPE en una calle del distrito capitalino de Surquillo, en días pasados.

Corvetto presentó su renuncia al cargo el pasado 21 de abril, tras cuestionamientos por los problemas logísticos en algunos centros de votación en Lima Metropolitana, lo que obligó a extender un día más las elecciones en algunos locales de la capital peruana.

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, informó que el Ministerio Público solicitó de manera formal ante el Poder Judicial la detención preliminar de Corvetto y otros funcionarios, tras las primeras diligencias efectuadas por las autoridades anticorrupción sobre el caso.

Ante la investigación en curso, Corvetto entregó a la Fiscalía Anticorrupción sus pasaportes peruano e italiano como señal de disposición a colaborar con la justicia, mientras el titular del Ministerio Público espera que el juez de turno fije fecha para evaluar nuevas medidas contra los implicados.

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