¿Y el acuerdo por la paz? Donald Trump dice que ataques de Israel a Beirut "no deberían haber ocurrido"

14 jun. 2026 - 12:33 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este domingo que los ataques israelíes contra el movimiento proiraní Hezbolá en el sur de Beirut "no deberían haber ocurrido", y aseguró que un acuerdo de paz con Irán era inminente, aunque no confirmó su firma durante el día.

"Estamos muy cerca de un acuerdo que traerá paz a la región, incluido el Líbano, y todas las partes deben actuar con contención", dijo Trump en su plataforma Truth Social.

"No debería haber más ataques israelíes en ninguna parte del Líbano, pero tampoco debería haber ataques de ninguna otra parte, incluido Hezbolá, contra Israel (...) ¡No lo arruinemos todo!", apuntó.

Israel atacó los suburbios del sur de Beirut el domingo, causando al menos tres muertos. Afirmó que lo hizo en respuesta a disparos de Hezbolá, aliado de Irán, contra el norte de su territorio.

"Israel tiene derecho a defenderse de las amenazas, pero el ataque al que respondió fue de una magnitud muy limitada e insignificante", estimó el presidente estadounidense en este mensaje.

Trump —quien ha declarado repetidamente que un acuerdo con Irán estaba prácticamente concluido— había dicho el sábado que el acuerdo marco estaba previsto para ser firmado el domingo.

El principal negociador iraní había acusado antes a Estados Unidos de no respetar sus compromisos tras estos bombardeos, que, según él, corrían el riesgo de comprometer las negociaciones entre Washington y Teherán.

Un alto responsable del Estado Mayor iraní advirtió, por su parte, que estos bombardeos israelíes no quedarían "impunes".