Lula da Silva lanzó su candidatura para un cuarto y último mandato como presidente de Brasil: "Estoy muy entero"

02 ag. 2026 - 13:34 hrs.

¿Qué pasó?

"Estoy muy entero", aseguró este domingo el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, al lanzar su candidatura para un cuarto y último mandato, donde luchará contra el derechista Flávio Bolsonaro en las elecciones de octubre.

"Quiero luchar contra la vejez, (...) no quiero andar arrastrando las piernas", dijo el líder izquierdista, al ser proclamado como candidato durante la convención de su Partido de los Trabajadores en Sao Paulo.

Aspirante a la presidencia por séptima vez en su vida, el exobrero y líder sindical se enfrentará al candidato derechista Flávio Bolsonaro, de 45 años.

"Estoy aquí porque las políticas de Lula cambiaron mi vida y la de mi familia, gracias a él hoy tenemos casa propia después de ocho generaciones despojadas", dijo Cristiane Rosa Julho, una asistente social de 51 años, vestida con el color rojo característico del PT.

El senador Flávio Bolsonaro es hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022), preso por un intento de golpe de Estado en 2022.

La campaña se abre en medio de tensiones con el gobierno de Trump, aliado de los Bolsonaro y quien ha apoyado a varios candidatos victoriosos en América Latina.

Lula no mencionó a su par estadounidense en su discurso, que brindó vestido con una camisa informal y un sombrero de paja que ha usado con frecuencia en los últimos meses.

"No voy a tener oportunidad de disputar el 'penta' (un quinto mandato) porque decidí que después de entregar Brasil perfectamente al pueblo brasileño, nos iremos de vacaciones para noviar unos veinte años más", dijo este domingo Lula, acompañado por su esposa Janja, de 59 años, vestida con una camiseta con una foto de su marido cuando era bebé.

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Lula lidera las encuestas. Su intención de voto para la segunda vuelta es de 48% contra 43% de Flávio Bolsonaro, según el instituto Datafolha.

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