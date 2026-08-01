Estos son los montos que se pagarán en septiembre por el aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público

01 ag. 2026 - 10:05 hrs.

Los trabajadores del sector público ya conocen los nuevos montos que recibirán por concepto de Aguinaldo de Fiestas Patrias 2026, luego de que entrara en vigencia la ley que estableció el reajuste de remuneraciones para el sector.

La normativa, publicada en el Diario Oficial tras su aprobación en el Congreso, actualizó los valores de distintos beneficios económicos, entre ellos el aguinaldo que se paga en septiembre a los funcionarios públicos.

¿Cuánto será el Aguinaldo de Fiestas Patrias 2026?

Los funcionarios públicos cuya remuneración líquida de agosto sea igual o inferior a $1.060.493 recibirán un aguinaldo de $91.682.

En tanto, quienes perciban una remuneración líquida superior a $1.060.493 obtendrán un monto de $63.645 por este beneficio. Ambos valores serán pagados durante septiembre.

Beneficio fue actualizado con el reajuste del sector público

Los nuevos montos forman parte de la Ley 21.806, que estableció un reajuste total de 3,4% para las remuneraciones del sector público, incremento que se aplicó de manera escalonada: un 2% desde el 1 de diciembre de 2025 y un 1,4% adicional a partir del 1 de junio de 2026.

La normativa también actualizó otros beneficios, como el aguinaldo de Navidad, el bono de escolaridad, la bonificación adicional, el bono de vacaciones y el bono mensual.

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