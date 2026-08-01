Permitirá conocer el costo preciso por kilómetro: Estos son los cambios de la nueva etiqueta de eficiencia energética vehicular

01 ag. 2026 - 10:34 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de Energía, Ximena Rincón (IND), junto al subsecretario de Transportes, Martín Mackenna (IND), y representantes de la Asociación Nacional Automotriz (Anac) y la Cámara de Comercio Automotriz (Cavem), presentaron el nuevo formato de la etiqueta de eficiencia energética vehicular.

"Conocimiento preciso de su costo por kilómetro"

Según explicó la ministra, esta nueva herramienta moderniza la forma de medir el consumo de los autos nuevos y entrega información más cercana al uso real, en un contexto marcado por los altos precios de los combustibles.

También afirmó que con el antiguo protocolo "nadie lograba los rendimientos que este indicador entregaba, entonces se adoptó en nuestro país como estándar la emisión Euro VI-C para los vehículos nuevos desde el 1 de octubre del año pasado y esta homologación para los vehículos livianos y medianos comenzó a realizarse con esta nueva metodología".

En ese sentido, destacó que la nueva etiqueta de eficiencia energética vehicular marca un hito fundamental, al modernizar la metodología de medición para entregar cifras de consumo más reales, transparentes y útiles.

"Con esta herramienta, que incorpora desde modelos tradicionales hasta opciones 100% eléctricas, aseguramos que los usuarios cuenten con información clara para comparar y tomar decisiones de compra más eficientes, sustentables y con un conocimiento preciso de su costo por kilómetro", señaló la autoridad.

¿Cuál es el cambio que se implementó?

La principal novedad es el cambio de metodología. Hasta 2025, las etiquetas usaban el ciclo NEDC, basado en pruebas de laboratorio cuyos rendimientos casi nadie alcanzaba en la vida real.

Desde el 1 de octubre de 2025, con la adopción del estándar de emisiones Euro VI-C, la homologación de los vehículos livianos y medianos se realiza con la metodología WLTC, que incorpora condiciones de prueba más dinámicas y representativas de la conducción cotidiana.

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