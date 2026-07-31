Por un posible defecto en el airbag: Sernac emite alerta de seguridad para un modelo de auto vendido en Chile

31 jul. 2026 - 20:02 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para algunas camionetas Ford Maverick, debido a un posible defecto detectado en el airbag del pasajero que podría representar un riesgo para los ocupantes en caso de accidente.

La alerta fue publicada luego de que Ford Motor Company Chile SpA informara el problema, por lo que hizo un llamado a los propietarios de los vehículos involucrados a revisar si su unidad se encuentra afectada y coordinar la reparación correspondiente.

¿Qué camionetas Ford aparecen en la alerta del Sernac?

Según detalló el Sernac, se trata de camionetas Ford Maverick comercializadas en Chile específicamente durante noviembre de 2025. En total, existen 13 unidades involucradas en la campaña, de las cuales cinco ya están en manos de consumidores.

El organismo explicó que algunos de estos vehículos pueden presentar un defecto que provoca que las puertas de los conductos de la bolsa de aire del pasajero puedan desprenderse en caso de un accidente que requiera el despliegue del airbag.

En casos extremos, esta situación podría aumentar el riesgo de lesiones durante un accidente. Hasta ahora, la empresa informó que no se han registrado accidentes asociados a esta condición en Chile.

Para revisar si tu camioneta está afectada, debes ingresar al portal del Sernac (pincha aquí), acceder a la sección "Descripción del producto" y verificar si el VIN o número de chasis aparece en el listado publicado.

¿Qué hacer si mi vehículo es afectado?

Los propietarios de las camionetas incluidas en la alerta deben comunicarse con Ford al teléfono 800 470 408 o al correo acfordcl@ford.com para agendar una revisión técnica.

La empresa realizará la inspección y el reemplazo de la sección superior del panel de instrumentos de manera gratuita. La reparación tiene una duración estimada de ocho horas.

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