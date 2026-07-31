Familia aislada por crecida de estero Coyanco pide ayuda en vivo tras caída de puente

31 jul. 2026 - 20:43 hrs.

¿Qué pasó?

Una familia del sector Las Palmas, en la comuna de Quillón, región de Ñuble, pidió ayuda en vivo a través de las pantallas de Meganoticias luego de quedar completamente aislada producto de la crecida del estero Coyanco, que provocó la caída de un puente y dejó sin conectividad a cerca de diez familias del sector.

La emergencia se registra en medio del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país, donde las intensas lluvias han provocado el aumento del caudal de ríos y esteros, además de activar diversas alertas por riesgo de desbordes.

Familia quedó aislada tras caída de puente

Durante un despacho en vivo quedó de manifiesto la situación del puente Las Palmas, estructura que cedió luego de que el fuerte caudal y las ramas arrastradas por el estero terminaran derribándolo.

En ese momento, dos mujeres y una niña, identificadas como la familia Rebolledo, aparecieron en cámara desde el otro lado del estero y a punta de gritos explicaron que estaban aislados, aunque en buenas condiciones de salud.

Además, indicaron que cerca de 10 familias permanecen en la misma condición y que, por ahora, la única forma de salir del sector sería mediante vehículos con tracción 4x4.

Alerta por nuevo sistema frontal

El estero Coyanco permanece bajo monitoreo debido al aumento de su caudal y al riesgo de nuevos desbordes.

Además, el periodista de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, advirtió que durante la jornada del sábado ingresará un nuevo sistema frontal que dejará lluvias intensas y fuertes rachas de viento en Ñuble y otras regiones del centro-sur del país, lo que podría complicar aún más la situación de las familias que permanecen aisladas.

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