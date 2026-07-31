Bono de Recuperación: ¿Quiénes recibirán el primer pago tras el sistema frontal en la región de Coquimbo?

31 jul. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una de las zonas más afectadas por el pasado sistema frontal fue la región de Coquimbo, debido a que la zona no está acostumbrada a recibir grandes cantidades de lluvias en poco tiempo.

A raíz de lo anterior, se activaron quebradas y se desbordaron ríos, lo que provocó anegamientos y daños en viviendas de la zona.

Para ir en ayuda de las personas damnificadas, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast informó que se hará la entrega de un "Bono de Recuperación" para las familias afectadas.

¿Quiénes recibirán el primer pago del Bono de Recuperación en la región de Coquimbo?

El delegado presidencial regional de Coquimbo, Víctor Pino, informó: "Este beneficio del Bono de Recuperación en primera etapa va destinado a 2.722 familias que ya han completado su ficha FIBE".

"Son cerca de $2.100 millones", aseguró el representante regional del Ejecutivo sobre el monto total que se repartirá entre las familias damnificadas.

¿Cuáles son los montos del Bono de Recuperación?

El monto dependerá del daño identificado en la Ficha Básica de Emergencia:

Afectación baja: $375.000 .

. Afectación media: $750.000 .

. Afectación alta: $1.125.000 .

. Afectación muy alta: $1.500.000.

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