Cony Capelli será mamá por primera vez: Anunció su embarazo con un emotivo video

31 jul. 2026 - 18:03 hrs.

Cony Capelli sorprendió a sus seguidores este jueves al revelar que está embarazada y que se convertirá en madre por primera vez.

La influencer compartió la noticia a través de un emotivo video en redes sociales, donde mostró algunos de los momentos más especiales que ha vivido junto a su pareja, Sebastián Daroch.

La ganadora de Gran Hermano Chile y actual participante de Fiebre de Baile recibió miles de mensajes de felicitaciones por parte de sus seguidores y de diversas figuras del espectáculo tras confirmar la feliz noticia.

Así anunció Cony Capelli que será mamá

En el registro publicado en sus redes sociales, Cony Capelli aparece acariciando su vientre mientras comparte distintas escenas junto a Sebastián Daroch, reflejando la emoción que ambos sienten por la llegada de su primer hijo.

Junto al video, la influencer escribió un emotivo mensaje:"Un amor que crece y crece en mi vientre".

Su pareja también reaccionó a la publicación con una sentida dedicatoria: "Simplemente los amo".

El emotivo momento que mostró en el video

Uno de los instantes que más conmovió a los usuarios fue cuando Cony Capelli le comunica a su madre que está embarazada.

Las imágenes captan la emoción de su familia al recibir la noticia, una escena que rápidamente se llenó de reproducciones y comentarios de apoyo.

El video finaliza con unos pequeños zapatos de bebé acompañados por la frase: "Te estamos esperando".

Famosos reaccionaron al embarazo de Cony Capelli

El anuncio no pasó desapercibido entre sus colegas del mundo del espectáculo, quienes rápidamente dejaron mensajes de felicitaciones en la publicación.

Entre quienes reaccionaron al embarazo de la influencer se encuentran Princesa Alba, Michelle Carvalho, Pin Montané, Diana Bolocco y Emilia Dides, quienes celebraron esta nueva etapa que comienza junto a Sebastián Daroch.

La publicación continúa sumando miles de "Me gusta" y comentarios, convirtiéndose en uno de los anuncios más comentados del día en redes sociales.