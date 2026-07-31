Chino Ríos es demandado por millonaria deuda en gastos comunes: Esto es lo que debe

31 jul. 2026 - 15:37 hrs.

El extenista Marcelo "Chino" Ríos podría enfrentar un nuevo proceso judicial, esta vez a raíz de una millonaria deuda vinculada a una propiedad de su propiedad en Valle Escondido, uno de los condominios más exclusivos de Santiago.

Se trata de una deuda que supera los $38 millones por gastos comunes impagos, correspondientes a una vivienda ubicada en el sector Sendero Las Colinas, dentro de este complejo residencial de la comuna de Lo Barnechea.

Según reveló The Clinic, una gestión judicial preparatoria tramitada a fines de mayo de este año estableció que la deuda por gastos comunes ascendía en ese momento a $38.309.430. De acuerdo con el reglamento de la Comunidad Las Colinas, el exnúmero uno del mundo es el responsable del pago en su calidad de propietario del inmueble.

Una deuda que se arrastra desde 2023

Es importante señalar que esta propiedad no corresponde a la vivienda en la que residía el extenista, la cual fue vendida en 2024 por una alta cifra. Se trata, en cambio, de un inmueble que Ríos adquirió en 2010 y que, desde octubre de 2023, acumula una deuda que —según proyecta el propio medio— podría superar ya los $40 millones a julio de este año.

La acción judicial fue presentada por la propia comunidad del condominio. En el documento de la demanda se sostiene que el extenista "no ha pagado los gastos comunes desde octubre de 2023, deuda que se ha seguido devengando mensualmente", indicando además que la suma adeudada corresponde al detalle registrado en la nota de cobro emitida por la administración de la Comunidad Las Colinas.

Cobros cercanos a los $1,4 millones mensuales

De acuerdo con la última cartola de pagos incluida en el proceso —documento que registra el cobro atribuido a Ríos junto a Arturo Díaz Godoy—, los gastos comunes en este sector del condominio bordean los $1,4 millones mensuales. La propiedad del extenista destacaría además por su tamaño en comparación con las de otros propietarios morosos, ya que su prorrateo alcanza un 5,8% del total.

En total, el sitio donde se emplaza la vivienda acumula 30 meses de deuda, cifra que, sumada una multa de $439.894, completa el monto total exigido de $38,3 millones.

Hasta el momento, Marcelo Ríos no se ha presentado a las audiencias fijadas en el marco de la gestión judicial preparatoria, por lo que la deuda queda registrada como confesa. De avanzar este proceso, el extenista podría enfrentar formalmente una demanda judicial.

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