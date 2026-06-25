Fin a la disputa judicial: Paula Pavic llega a acuerdo con "Chino" Ríos tras querella por injurias

25 jun. 2026 - 09:12 hrs.

Paula Pavic cumplió el acuerdo alcanzado con su exmarido, Marcelo “Chino” Ríos, luego de que el extenista presentara una querella en su contra por el delito de injurias graves.

Según consignó el documento al que tuvo acceso BioBioChile, el tribunal decretó el sobreseimiento definitivo de la exesposa del deportista, luego de que esta cumpliera con el acuerdo reparatorio establecido entre ambas partes.

El representante legal de Ríos, Eugenio Merino Palacios, señaló que su cliente quedó conforme con las disculpas públicas ofrecidas por Pavic y manifestó que esperan que “este tipo de afirmaciones injuriosas no se repitan”.

La acción tras dichos por "asfixia económica"

La acción judicial se originó en 2024, luego de una entrevista que Pavic concedió al programa “Podemos Hablar”, donde abordó detalles de su separación tras 14 años de matrimonio con el ex número uno del tenis mundial. En esa instancia, la empresaria afirmó haber vivido una “asfixia económica” durante el proceso de divorcio.

Estas declaraciones generaron la molestia de Ríos, quien decidió presentar una querella por injurias graves en contra de su exesposa.

Con el cumplimiento del acuerdo alcanzado y las disculpas públicas realizadas, el proceso judicial quedó cerrado entre ambas partes.

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