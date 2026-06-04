Camilo Huerta adelantó cómo reaccionará su ex Marité Matus ante posible romance con Paula Pavic

04 jun. 2026 - 10:19 hrs.

La cercanía entre Camilo Huerta y Paula Pavic sigue avanzando, e incluso el ex Yingo ya imaginó lo que podría ocurrir si es que comienza una relación con la empresaria, conocida por su mediática separación con Marcelo Ríos.

En una conversación con otros participantes del reality en el que actualmente comparten, Huerta reconoció que un eventual romance con Pavic no pasaría desapercibido. De hecho, aseguró que el revuelo sería tan grande que también podría generar reacciones tanto en el "Chino" como en su exesposa, Marité Matus.

"Se van a querer morir"

Mientras conversaba con otros participantes del encierro, Camilo comentó que cree que el interés que ha mostrado por Paula podría convertirse en uno de los temas más comentados en el exterior.

"La envidia afuera está muy cuática", comentó el preparador físico, tras acusar un dolor de espalda que, según dijo entre risas, podría tratarse de un "mal de ojo".



Huerta fue más allá y comentó: "Imagínate, me van a ver con la Paula y se van a querer morir por todos lados... El 'Chino' la va a querer matar y mi otra se va a volver loca, mal", afirmó.

"A la primera que me vean con alguien o una foto comiéndome una mina, va a quedar la zorra", añadió.

El intento de beso que Paula Pavic frenó

Las declaraciones de Camilo llegan en medio de la creciente cercanía que ambos han mostrado dentro del encierro. De hecho, durante una fiesta temática, Huerta intentó darle un beso a Paula dentro de un vehículo.

"Aquí no hay cámaras", le dijo, sin embargo, Pavic decidió poner freno a la situación y rechazó el beso.

Más tarde, explicó a sus compañeros que valora las muestras de cariño que ha recibido por parte del exesposo de Marité Matus, aunque prefiere tomarse las cosas con calma. "Él hace todo lo que me encanta ver, sentir y recibir", reconoció, pero recordó que "mi primer beso con Marcelo me lo di recién a los dos meses de salir", reveló.

Por ahora, la relación entre ambos sigue avanzando entre coqueteos y muestras de cariño, aunque sin que se concrete el esperado primer beso que muchos ya anticipan dentro del reality.

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