"Te extrañamos": Sammis Reyes publica tierno mensaje con su hija mientras Emilia Dides está en Miss Universo Costa Rica

04 jun. 2026 - 08:57 hrs.

El amor y el apoyo familiar no conocen de fronteras, y así lo demostró Sammis Reyes. Mientras su pareja, Emilia Dides, se encuentra en Centroamérica viviendo la intensa experiencia del certamen Miss Universo Costa Rica, el exjugador de la NFL no dejó pasar la oportunidad para enviarle un emotivo recordatorio de que su hogar la espera con los brazos abiertos.

A través de sus historias en su cuenta oficial de Instagram, Reyes compartió una íntima y tierna postal familiar que conmovió a sus miles de seguidores. La fotografía muestra a la pequeña hija de la pareja descansando plácidamente, acostada en una cama. Cuidando siempre la privacidad de la bebé, el deportista cubrió su rostro con un emoji de corazón blanco.

"Estamos en la casa de la abuelita"

Lo que más llamó la atención de los cibernautas, además de la ternura de la imagen, fue el cercano y nostálgico mensaje con el que Sammis acompañó la publicación. Desde la comuna de Maipú, un lugar con un profundo significado familiar para él, escribió: "Te extrañamos, Emilia Dides. Estamos en la casa de la abuelita".

En la imagen, además, quedó en evidencia un cojín con forma de corazón que estaba a un costado de su hija, el cual decía: "Te amo, mamá".

La romántica respuesta de Emilia Dides

Un concurso como Miss Universo demanda una agenda estricta y exigente. A pesar de ello, Emilia Dides se tomó un momento para revisar sus redes sociales y reaccionó a la conmovedora dedicatoria de su pololo.

La Miss Chile reposteó la imagen en su propio perfil y devolvió el gesto con una declaración corta pero cargada de amor y nostalgia: "Los extraño, los amo", fue la réplica de la modelo.

La modelo chilena se encuentra en Costa Rica como invitada en el concurso de belleza, por lo que ha estado presente en varias actividades esta semana. De hecho, el viernes estará cantando en vivo en la denominada "Gala Dorada".

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