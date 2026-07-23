Lluvia en Santiago este jueves: ¿A qué hora vuelven las precipitaciones y cuánta agua caerá?

23 jul. 2026 - 07:50 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Meganoticias, Jaime Leyton, se refirió a las lluvias que se registraron durante la madrugada de este jueves en la Región Metropolitana y que durante la mañana han presentado una pausa. El experto indicó en qué momento del día volverán las precipitaciones y cuánta agua podría caer.

¿A qué hora vuelven las precipitaciones y cuánta agua caerá?

Leyton comenzó señalando que la calidad de aire en Santiago actualmente es "muy buena", ya que está "lloviendo débil y ocasional", con extremas de 9°C y 13°C.

"Se mantiene un período prácticamente sin precipitaciones durante la tarde; más o menos, de media de mañana en adelante sin precipitaciones", informó el especialista.

La lluvia, sin embargo, volverá en las horas siguientes. "Se retoma al atardecer", aseguró.

En cuanto a la cantidad de agua, agregó que esta precipitación "débil y ocasional" tendrá un registro bajo, que podría alcanzar entre 3 a 5 milímetros en total del día.

Lluvias vuelven el fin de semana

De acuerdo al meteorólogo, el viernes se espera una pausa en la precipitaciones. El cielo estará nublado y la mínima alcanzará 5°C, pero logra abrigarse el ambiente durante la tarde.

El sábado, en cambio, podrían registrarse algunas precipitaciones débiles en Santiago. "No ocasionales, sino que débiles", aclaró. El fenómeno se daría en la madrugada, hasta el amanecer.

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