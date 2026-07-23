Se esperan lluvias y nevadas: En estas regiones del país se registrarán precipitaciones este viernes

23 jul. 2026 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo al pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, se esperan lluvias y nevadas en el país este viernes 24 de julio. En concreto, se trataría de 11 regiones en las que se presentaría al menos uno de los fenómenos antes mencionados.

Zona insular

En Isla de Pascua, perteneciente a la región de Valparaíso, se registrarán chubascos durante toda la jornada. En el Archipiélago Juan Fernández también precipitará, pero solo en la tarde y noche.

Zona norte

En algunas localidades de la región de Coquimbo, como Combarbalá, Illapel y Los Vilos, se esperan chubascos aislados durante la madrugada, que serán las últimas gotas del evento de este jueves.

Zona centro

En el sector de San Felipe y Los Andes, en la región de Valparaíso, se registrarán chubascos aislados en la madrugada del viernes.

En el mismo momento del día se espera el fenómeno en Constitución, Linares, Cauquenes y Parral, en la región de Maule; y Chillán y San Carlos, en la región de Ñuble.

Se esperan lluvias en la región del Biobío, también en la madrugada, en ciudades como Concepción y Lebu. En Los Ángeles, las precipitaciones se extenderán hasta la mañana.

En Villarrica y Pucón, en la región de La Araucanía, se esperan lluvias débiles durante todo el día y el resto de la semana. En Temuco, caerán chubascos en la mañana y en la noche; en Puerto Saavedra, solo en la noche.

En la totalidad de la región de Los Ríos caerán precipitaciones durante el viernes, de principio a fin.

En la región de Los Lagos también se esperan lluvias en todo el territorio, aunque con distinta regularidad dependiendo del sector. En ciudades como Puerto Montt y Castro, el fenómeno tendrá una pausa durante la mañana y tarde. En Futaleufú, caerá agua-nieve desde las primeras horas hasta la mañana.

El evento también se hará presente en la región de Aysén. En la mayoría de las localidades se registrarán chubascos de agua-nieve, agua-nieve, chubascos de nieve o nevadas en distintos momentos del día.

En Torres del Paine y Puerto Natales, en la región de Magallanes, caerán chubascos de nieve. El mismo fenómeno se espera en Puerto Williams desde la madrugada hasta la mañana. En Punta Arenas y Porvenir, se pronostican chubascos de agua-nieve.

¿Cómo estará el clima en Santiago?

En la Región Metropolitana se esperan chubascos durante la madrugada, en el sector poniente, oriente y San José de Maipo, como una extensión de las lluvias que se registrarán este jueves.

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