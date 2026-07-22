22 jul. 2026 - 17:41 hrs.

¿Qué pasó?

El invierno continúa haciéndose sentir con fuerza en la Región Metropolitana. Durante este jueves, las bajas temperaturas y la humedad dominarán el panorama meteorológico en la capital, marcando un día típicamente invernal en el que el abrigo y el paraguas serán indispensables.

¿Cuánto frío hará este jueves 23 de julio en Santiago?

De acuerdo con las proyecciones de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la capital registrará una mínima de 8°C.

Con el avanzar del día, se mostrará un ascenso acotado, alcanzando una máxima que llegará a los 12°C, configurando una jornada fría de principio a fin y con una amplitud térmica bastante reducida.

Retorno de los chubascos

El factor determinante de este jueves será la inestabilidad atmosférica. Durante la primera mitad del día, los cielos se mantendrán predominantemente cubiertos, pero se prevé que el escenario cambie hacia la segunda mitad de la jornada.

Se esperan chubascos aislados y débiles a partir de la tarde, los que podrían extenderse e intensificarse levemente hacia la noche, acompañados de un ambiente húmedo y helado.

Aunque no se pronostica un temporal de gran magnitud para la zona urbana, las precipitaciones serán suficientes para humedecer las calles y complejizar el tránsito vehicular en las horas de mayor flujo.

Recomendaciones para afrontar el día

Ante estas condiciones climáticas, especialistas sugieren tomar los resguardos necesarios para evitar enfermedades respiratorias propias de la época:

Vestimenta en capas : Utilizar ropa térmica como primera capa para conservar el calor corporal frente a la baja máxima proyectada.

: Utilizar ropa térmica como primera capa para conservar el calor corporal frente a la baja máxima proyectada. Aislamiento de la lluvia : Contar con chaquetas impermeables o cortavientos, además de llevar paraguas a mano al salir de casa o del trabajo.

: Contar con chaquetas impermeables o cortavientos, además de llevar paraguas a mano al salir de casa o del trabajo. Precaución al transitar: Se aconseja a los automovilistas reducir la velocidad y mantener la distancia con otros vehículos debidos al pavimento resbaladizo durante la noche.

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