Chile enfrentará a Canadá en septiembre: fecha, estadio y actuación de su rival en el Mundial 2026

22 jul. 2026 - 17:43 hrs.

Mientras continúa la búsqueda del nuevo entrenador para iniciar el proceso rumbo al Mundial 2030, la Selección chilena ya comienza a definir los próximos amistosos que disputará durante 2026.

La Roja confirmó que enfrentará a Canadá el próximo sábado 26 de septiembre, durante la fecha FIFA de ese mes. El compromiso se jugará en el BMO Field de Toronto, con horario todavía por confirmar.

Chile enfrentará a una Canadá que hizo historia en el Mundial 2026

El conjunto norteamericano viene de cumplir su mejor participación en una Copa del Mundo. Como uno de los tres organizadores del Mundial 2026, Canadá consiguió su primera victoria en la historia del torneo y avanzó por primera vez a la fase de eliminación directa.

En la fase de grupos, el equipo canadiense comenzó con un empate 1-1 ante Bosnia y Herzegovina, goleó 6-0 a Catar y perdió 2-1 frente a Suiza, resultados que le permitieron terminar en el segundo lugar del Grupo B.

Posteriormente, Canadá derrotó 1-0 a Sudáfrica en la ronda de 32 y se clasificó a los octavos de final. Su participación terminó en esa instancia, luego de caer 3-0 ante Marruecos.

Cuándo se juega el amistoso entre Chile y Canadá

El amistoso entre Chile y Canadá se disputará el sábado 26 de septiembre de 2026 en el BMO Field, recinto ubicado en Toronto. El horario del encuentro será informado próximamente.

Para Canadá, el compromiso será parte de su regreso a las canchas tras la histórica campaña mundialista. Además de recibir a Chile, el seleccionado norteamericano enfrentará posteriormente a Perú, el 3 de octubre en Montreal.

La Roja también podría enfrentar a Estados Unidos

La Selección chilena también aprovecharía su viaje a Norteamérica para disputar otro encuentro amistoso. El rival sería Estados Unidos, otro de los países que organizó el Mundial junto a Canadá y México.

Este segundo compromiso se jugaría el martes 29 de septiembre, aunque todavía no ha sido confirmado oficialmente por la Federación de Fútbol de Chile.

De esta manera, los amistosos servirán como parte de la preparación de la Roja para el nuevo proceso clasificatorio, mientras continúa la definición del entrenador que asumirá el desafío de buscar un cupo para el Mundial 2030.

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