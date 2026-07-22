"Las primeras horas fueron un verdadero desastre": Alcalde de Coquimbo critica respuesta tras corte de agua por sistema frontal

22 jul. 2026 - 18:32 hrs.

¿Qué pasó?

Una de las regiones más afectadas por el sistema frontal es la de Coquimbo, debido a que la mayoría de los sectores no están acostumbrados a recibir grandes cantidades de precipitaciones, hecho que provocó anegamientos, daños en infraestructura y desborde de ríos.

Otro de los problemas que dejó el temporal es el corte de agua en las ciudades de La Serena y Coquimbo, servicio que podría restablecerse, incluso, en la jornada del sábado.

El alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, conversó con Meganoticias Ahora para abordar la compleja situación que vive su comuna.

"Lo más básico para poder sobrevivir en una emergencia es el agua"

"Estamos enfrentando una situación bien complicada, porque lo que nos dejaron las lluvias y los vientos es un aislamiento. Todavía hay muchas familias aisladas. Ahora, con el corte de agua, la afectación no es solo de esas personas aisladas, sino de las que viven también en zonas urbanas, que llevan horas esperando", partió diciendo el jefe comunal, ya que hay personas que han debido esperar por largas horas para conseguir agua en los diferentes puntos que dispuso la empresa Aguas del Valle.

Manouchehri afirmó que "el abastecimiento ha estado muy malo. La verdad es que las primeras horas fueron un verdadero desastre. Muchos de estos tanques, que se dispusieron en diferentes puntos de Coquimbo y La Serena, lamentablemente estaban vacíos".

"Si te preparas mal, por supuesto que no das abasto. Si quieres asumir solo la responsabilidad, tampoco das abasto. Yo tenía 8 camiones aljibe listos y disponibles para ser cargados y apoyar la distribución en el territorio, pero no hay nadie que coordine del Gobierno; hablamos directo con la empresa. Entonces, es una situación que nos va a dejar una lección gigantesca en nuestro país", aseguró el alcalde de Coquimbo.

Por último, Manouchehri recalcó que "lo más básico para poder sobrevivir en una emergencia es el agua. Hay gente que se logra, inclusive, adaptar a no tener luz, pero el agua, imagínense, la gente no puede ir al baño, no puede lavarse las manos, no puede cocinar".

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