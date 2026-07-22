Comisión mixta aprueba norma clave para la megarreforma de contribuciones y la despacha al Senado
- Por Arnaldo Sepúlveda | Aton
¿Qué pasó?
La comisión mixta de diputados y senadores aprobó por 6 votos a favor y 3 en contra el único artículo pendiente del proyecto de reconstrucción nacional y lo despachó al Senado.
El artículo dispone un mecanismo de compensación para las municipalidades por la exención de las contribuciones para los mayores de 65 años.
La norma dispone que el Servicio de Impuestos Internos determinará cada año los montos que dejan de recibir los municipios y la Tesorería deberá efectuar las transferencias de recursos necesarios.Ir a la siguiente nota
¿Cómo fue la votación?
A favor votaron la diputada Flor Weisse (UDI), la senadora María José Gatica (RN), el senador Rodolfo Carter (IND-Republicano), el diputado Agustín Romero (Rep.), el senador Javier Macaya (UDI) y el diputado Diego Schalper (RN).
En contra lo hicieron la senadora Daniela Astudillo (PS) -en reemplazo de Daniella Cicardini (PS)-, la senadora Paulina Vodanovic (PS) y el diputado Jorge Brito (FA). El diputado Daniel Manouchehri (PS) se retiró antes de iniciar la votación.
De esta forma, el Senado deberá pronunciarse sobre la norma y luego lo hará la Cámara de Diputados. Si ambas instancias la aprueban, la megarreforma se convertirá en ley.
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