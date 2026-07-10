Senadores PPD se bajan de acuerdo por la Megarreforma: Ministro Quiroz retiró rebaja al impuesto corporativo para salvar el pacto

10 jul. 2026 - 18:15 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este viernes, los senadores del Partido Por la Democracia (PPD) se bajaron del acuerdo que habían alcanzado con el Gobierno en el marco de la Megarreforma.

La razón de este retracto fue la indicación ingresada por el Ministerio de Hacienda para rebajar el impuesto corporativo a un 22%, lo que, según los parlamentarios PPD, no formaba parte del acuerdo alcanzado el pasado miércoles.

"El Ejecutivo pasó por encima del acuerdo que habíamos cerrado y traicionó la buena fe con la que nos sentamos a negociar", señala el comunicado emitido por los senadores Pedro Araya, Ricardo Celis y Loreto Carvajal.

"No vamos a poner nuestros votos"

"Lo que conversamos con Hacienda tenía una base clara, explícita y no negociable: una sobretasa de 1,5% sobre el régimen tributario vigente en la mesa, con un impuesto corporativo del 23%. Al bajar hoy la tasa al 22%, el Ejecutivo movió la mesa a escondidas y liquidó el acuerdo que habíamos firmado", sostuvieron los legisladores.

Para los senadores PPD, la modificación "no es un tecnicismo", ya que bajar la tasa "significa menos recaudación, y de forma significativa, porque en la práctica la sobretasa de 1,5% queda convertida en un miserable 0,5%".

"Lo que hace el Gobierno es rebajar la recaudación por la puerta de atrás y dejar a Chile con menos plata para los que más lo necesitan", acusa el documento.

Tras esto, los senadores indicaron que "nos sentamos a dialogar de buena fe, poniendo el hombro para mejorar un proyecto que es pésimo para Chile. Asumimos costos políticos porque pusimos el interés fiscal del país por delante. Y la respuesta del Ejecutivo fue cambiar las reglas cuando ya nos habíamos jugado".

"Acá quedó demostrado con qué tipo de Gobierno estamos tratando: uno dogmático, incapaz de construir acuerdos serios, y que actúa de mala fe. Se firma una cosa y se ejecuta otra. Se pacta sobre una base y después se la mueve a conveniencia", fustigaron Araya, Celis y Carvajal.

"Así no se gobierna un país: así se destruye la confianza y se le falta el respeto a quienes conversaron de frente y con seriedad", agregaron.

Los senadores fueron claros al sostener que "no vamos a validar esta trampa. No vamos a poner nuestros votos al servicio de una fórmula que recauda menos y desvirtúa todo lo conversado".

"Exigimos lo mínimo que se le puede pedir a cualquiera: que la palabra empeñada se respete", cerraron en el comunicado.

Quiroz intenta salvar el acuerdo con el PPD

Tras conocerse la molestia de los senadores PPD, el ministro Jorge Quiroz (IND) retiró en la Comisión de Hacienda la indicación que rebajaba el impuesto corporativo al 22%, volviendo a quedar en un 23%.

Con esto, el jefe de la billetera fiscal busca salvar el acuerdo con los tres parlamentarios opositores; sin embargo, estos últimos no han dicho si aceptarán este "retracto" de Quiroz.



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