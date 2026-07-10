Gobierno anuncia plan "Modo Empleo" para crear 50 mil trabajos al mes de octubre: Revisa las medidas que se implementarán

10 jul. 2026 - 17:46 hrs.

¿Qué pasó?

Atendiendo a las cifras de desempleo en el país, este viernes el Presidente José Antonio Kast anunció que su Gobierno activó el plan "Modo Empleo", el cual considera diversas medidas con las que se buscan crear 50 mil empleos de aquí al mes de octubre.

Gobierno activa el plan "Modo Empleo"

"El empleo deja de ser tarea de un solo ministerio y pasa a ser la prioridad de todo el país", señaló el Mandatario desde el Palacio de La Moneda tras participar de la mesa interministerial que busca reducir la tasa de 9,4% de desocupación.

"Heredamos un escenario económico complejo y un desempleo al alza, pero no vinimos a quejarnos ni a culpar a las administraciones anteriores", dijo por su parte el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

¿Qué medidas implementará el Gobierno?

Debido a esa coyuntura, se activó el plan "Modo Empleo" para generar 50 mil trabajos hacia el mes de octubre, lo que se concretará principalmente con "el financiamiento de empleos adicionales a los 5 mil que anunciamos la semana pasada".

"A esos 5 mil se van a sumar 20 mil subsidios de empleo a través de Sence, que van a estar disponibles a partir del 15 de este mes para su postulación", complementó el secretario de Estado.

Por último, el ministro Mas anunció que "a eso le vamos a agregar $20 mil millones en fondos de Subdere para generar empleo y un adicional de $5 mil millones a través de programas de Sercotec".

En la instancia también participó la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, quien anunció un monto de "$330 mil de subsidio a la contratación de la mujer".

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