Día de la Michelada: Así puedes celebrar con promociones este fin de semana

10 jul. 2026 - 18:23 hrs.

¿Qué pasó?

Si eres fanático de las micheladas, este fin de semana en el marco del Día de la Michelada que se celebra cada 12 de junio, habrá una promoción especial para celebrar esta popular preparación.

Kross Bar anunció una oferta que estará disponible por tres días y permitirá disfrutar distintas versiones de la clásica mezcla que acompaña a la cerveza.

La promoción estará vigente entre el viernes 10 y el domingo 12 de julio en todos los locales de la cadena.

Durante ese período, quienes compren cualquier agregado de michelada junto a un schop de cualquier variedad de cerveza recibirán un segundo agregado sin costo.

El beneficio aplica exclusivamente sobre el agregado de michelada y es renovable por mesa. Esto significa que, por cada agregado pagado, los clientes podrán obtener otro gratis y probar distintas preparaciones durante la misma visita.

Kross Bar

Conoce las opciones disponibles en micheladas

Entre las opciones disponibles está la Michelada tradicional, preparada con limón, salsa inglesa, tabasco y borde de sal con merkén. También se podrá elegir la Chelada, elaborada con limón y borde de sal.

A ellas se suma la Michelada Desértica, que combina mango, limón y Tajín con un macerado de ají cacho de cabra, borde de sal con Tajín y una gomita de mango casera.

Otra alternativa es la Michelada Centro, preparada con jugo de tomate, pepino y limón, sal de apio y ají oro encurtido, especialmente recomendada para acompañar una Kross Pils.

Con esta iniciativa, Kross Bar busca sumarse a la celebración del Día de la Michelada e invitar a sus visitantes a disfrutar distintas combinaciones para acompañar un schop.

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