Descuentos con Cuenta RUT en julio: Revisa las promociones en comida, entretención y farmacias

08 jul. 2026 - 12:00 hrs.

¿Qué pasó?

Los clientes de BancoEstado pueden acceder a una serie de beneficios y rebajas exclusivas en varios comercios durante el mes de julio. Para utilizar estas promociones, los usuarios deben realizar sus pagos con las tarjetas de la entidad financiera o mediante la aplicación digital de pago Rutpay.

Las ofertas vigentes para este periodo cubren múltiples rubros que van desde panoramas familiares hasta cadenas de comida rápida y salud. A continuación, te contamos cuáles son los principales convenios, días de aplicación y los porcentajes de ahorro disponibles.

Promociones en entretención y panoramas familiares

Cinépolis : 50% de descuento pagando con Rutpay y 40% con tarjetas de BancoEstado, válido del 22 al 31 de julio de forma presencial u online.

: 50% de descuento pagando con Rutpay y 40% con tarjetas de BancoEstado, válido del 22 al 31 de julio de forma presencial u online. Fantasilandia : 30% de descuento en las entradas al parque para compras online, aplicable todos los días de la semana.

: 30% de descuento en las entradas al parque para compras online, aplicable todos los días de la semana. KidZania Santiago : 30% de descuento en la compra de entradas, ya sea online y presencial, disponible desde el 1 al 31 de julio.

: 30% de descuento en la compra de entradas, ya sea online y presencial, disponible desde el 1 al 31 de julio. Movistar GameClub: 30% de descuento en pases de horas de juego, Salas Pro y Sim Racing, válido todos los días, tanto presencial como online.

Descuentos en restaurantes y comida rápida

McDonald's : 40% de descuento en todo el menú comprando exclusivamente a través de la App, válido desde el 24 al 31 de julio.

: 40% de descuento en todo el menú comprando exclusivamente a través de la App, válido desde el 24 al 31 de julio. Domino's Pizza : 40% de rebaja en el total de la boleta todos los días, aplicable para compras presenciales, online y vía Call Center.

: 40% de rebaja en el total de la boleta todos los días, aplicable para compras presenciales, online y vía Call Center. PedidosYa : 30% de descuento online todos los días, con un tope máximo de $5.000 por compra.

: 30% de descuento online todos los días, con un tope máximo de $5.000 por compra. Juan Maestro : 30% de descuento en tiendas presenciales de la cadena todos los martes de julio.

: 30% de descuento en tiendas presenciales de la cadena todos los martes de julio. Barrio Chick'en : 30% de rebaja en compras presenciales todos los martes del mes.

: 30% de rebaja en compras presenciales todos los martes del mes. Doggis : 30% de descuento presencial en locales comerciales, aplicable todos los martes.

: 30% de descuento presencial en locales comerciales, aplicable todos los martes. Papa Johns: 25% de ahorro en compras realizadas todos los domingos mediante la web o su aplicación móvil.

Beneficios en salud, transporte, vestuario y combustible

Farmacias Ahumada : 40% de descuento pagando con Rutpay y 30% con tarjetas BancoEstado en productos seleccionados de forma presencial, los viernes 26 de junio, 3 y 10 de julio.

: 40% de descuento pagando con Rutpay y 30% con tarjetas BancoEstado en productos seleccionados de forma presencial, los viernes 26 de junio, 3 y 10 de julio. Maicao : Hasta 40% de rebaja en medicamentos y vitaminas seleccionadas en compras presenciales los lunes y viernes.

: Hasta 40% de rebaja en medicamentos y vitaminas seleccionadas en compras presenciales los lunes y viernes. Ansaldo Toys : 40% de descuento en el total de la boleta para compras presenciales y online, válido los martes y miércoles de julio.

: 40% de descuento en el total de la boleta para compras presenciales y online, válido los martes y miércoles de julio. Flixbus : 40% de ahorro para viajar solo los días lunes y sábados, aplicable en compras presenciales y online todos los días.

: 40% de ahorro para viajar solo los días lunes y sábados, aplicable en compras presenciales y online todos los días. Nike : 30% de descuento en productos seleccionados para compras a través de su sitio web oficial, todos los lunes y miércoles de julio.

: 30% de descuento en productos seleccionados para compras a través de su sitio web oficial, todos los lunes y miércoles de julio. Mdf : 30% de ahorro en el total de la compra todos los días, ya sea de forma presencial u online.

: 30% de ahorro en el total de la compra todos los días, ya sea de forma presencial u online. Copec: Descuento de $100 por litro en gasolina o diésel pagando con Rutpay todos los martes del mes.

Es importante recalcar que cada comercio es el único responsable de la entrega, calidad y vigencia de las promociones informadas. Las personas interesadas en revisar las bases comerciales, exclusiones o sucursales adheridas de cada beneficio pueden ingresar directamente a las plataformas digitales del banco.

Todo sobre Descuentos