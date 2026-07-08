Descuentos con Cuenta RUT en julio: Revisa las promociones en comida, entretención y farmacias
- Por Felipe Gallardo
¿Qué pasó?
Los clientes de BancoEstado pueden acceder a una serie de beneficios y rebajas exclusivas en varios comercios durante el mes de julio. Para utilizar estas promociones, los usuarios deben realizar sus pagos con las tarjetas de la entidad financiera o mediante la aplicación digital de pago Rutpay.
Las ofertas vigentes para este periodo cubren múltiples rubros que van desde panoramas familiares hasta cadenas de comida rápida y salud. A continuación, te contamos cuáles son los principales convenios, días de aplicación y los porcentajes de ahorro disponibles.
Promociones en entretención y panoramas familiares
- Cinépolis: 50% de descuento pagando con Rutpay y 40% con tarjetas de BancoEstado, válido del 22 al 31 de julio de forma presencial u online.
- Fantasilandia: 30% de descuento en las entradas al parque para compras online, aplicable todos los días de la semana.
- KidZania Santiago: 30% de descuento en la compra de entradas, ya sea online y presencial, disponible desde el 1 al 31 de julio.
- Movistar GameClub: 30% de descuento en pases de horas de juego, Salas Pro y Sim Racing, válido todos los días, tanto presencial como online.
Descuentos en restaurantes y comida rápida
- McDonald's: 40% de descuento en todo el menú comprando exclusivamente a través de la App, válido desde el 24 al 31 de julio.
- Domino's Pizza: 40% de rebaja en el total de la boleta todos los días, aplicable para compras presenciales, online y vía Call Center.
- PedidosYa: 30% de descuento online todos los días, con un tope máximo de $5.000 por compra.
- Juan Maestro: 30% de descuento en tiendas presenciales de la cadena todos los martes de julio.
- Barrio Chick'en: 30% de rebaja en compras presenciales todos los martes del mes.
- Doggis: 30% de descuento presencial en locales comerciales, aplicable todos los martes.
- Papa Johns: 25% de ahorro en compras realizadas todos los domingos mediante la web o su aplicación móvil.
Beneficios en salud, transporte, vestuario y combustible
- Farmacias Ahumada: 40% de descuento pagando con Rutpay y 30% con tarjetas BancoEstado en productos seleccionados de forma presencial, los viernes 26 de junio, 3 y 10 de julio.
- Maicao: Hasta 40% de rebaja en medicamentos y vitaminas seleccionadas en compras presenciales los lunes y viernes.
- Ansaldo Toys: 40% de descuento en el total de la boleta para compras presenciales y online, válido los martes y miércoles de julio.
- Flixbus: 40% de ahorro para viajar solo los días lunes y sábados, aplicable en compras presenciales y online todos los días.
- Nike: 30% de descuento en productos seleccionados para compras a través de su sitio web oficial, todos los lunes y miércoles de julio.
- Mdf: 30% de ahorro en el total de la compra todos los días, ya sea de forma presencial u online.
- Copec: Descuento de $100 por litro en gasolina o diésel pagando con Rutpay todos los martes del mes.
Es importante recalcar que cada comercio es el único responsable de la entrega, calidad y vigencia de las promociones informadas. Las personas interesadas en revisar las bases comerciales, exclusiones o sucursales adheridas de cada beneficio pueden ingresar directamente a las plataformas digitales del banco.
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