Venezuela pide liberar activos congelados para destinar a recuperación tras terremotos

08 jul. 2026 - 12:48 hrs.

¿Qué pasó?

El gobierno de Venezuela pidió durante este miércoles la liberación de activos congelados de su país en el extranjero para ayudar a recaudar fondos para la recuperación tras los dos terremotos de junio, que dejaron al menos 3.600 muertos.

"Queremos hacer una llamado a todos los países que aún tienen bloqueados fondes que partenecen a Venezuela a que iniciemos un plan de liberación de estos fondos y que podamos utlilizar en la recuperación", dijo el canciller Iván Gil en una reunión virtual con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA).

La autoridad agregó que "tenemos en distintas partes del mundo cuentas que partenecen al Estado venezolano que han sido congeladas producto de sanciones ilegales".

El llamado de la ONU

Tom Fletcher, secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios y coordinador de la ayuda de emergencia, se encuentra actualmente en Venezuela y se ha reunido con las autoridades del país.

La ONU hizo un llamado urgente este miércoles para recaudar 296 millones de dólares para destinarlos a operaciones de ayuda tras los terremotos.

"Tenemos un plan claro. Se necesitan 296 millones de dólares para atender las necesidades socioeconómicas de 1,3 millones de personas en este momento, durante un periodo de seis meses. Es un plan con plazos concretos", afirmó Fletcher.

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