Terremoto de magnitud 7,1 se registra en Venezuela

24 jun. 2026 - 18:26 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este miércoles, un terremoto de magnitud 7,1 se registró en Venezuela, según información entregada por el Servicio Geológico de los Estados Unidos ( USGS).

El movimiento telúrico habría ocurrido 28 kilómetros al noroeste de Montalbán , pasadas las 18:00 horas. El sismo, además, tuvo una profundidad de 13 kms.

Según información preliminar, el movimiento telúrico se habría sentido con fuerza en Caracas, la capital de Venezuela, provocando escenas de pánico. Acto seguido, se reportaron algunas réplicas de menor intensidad.

¿Qué dijo el SHOA?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) señaló, por medio de un boletín, que las características del temblor "no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

¿Qué dijo el gobernador de Carabobo?

Rafael Lacava, gobernador de Carabobo, mencionó que "acaba de temblar muy duro en Valencia, en el estado de Carabobo. Estoy en la avenida Bolívar y todo el mundo tiene que mantener la calma, lo que no podemos es tener desesperación ni desorden".

"Estamos verificando lo que sea necesario verificar, pero todo aparentemente en calma. Y todo el mundo tiene que permanecer en calma", agregó.

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