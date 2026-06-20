La ínfima isla que desaparece bajo el agua y amplía el territorio marítimo de un pais de Sudamérica

20 jun. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

En medio del mar Caribe existe un pequeño territorio que, pese a sus dimensiones, tiene una enorme importancia geopolítica. Se trata de la Isla de Aves, un islote perteneciente a Venezuela que enfrenta una amenaza constante: desaparecer bajo el agua producto de la erosión, el aumento del nivel del mar y el impacto de intensas tormentas.

Con apenas 375 metros de largo y menos de 50 metros de ancho, esta pequeña isla carece de población permanente y, en periodos de huracanes fuertes, puede quedar completamente cubierta por las olas. Sin embargo, su valor no está en la superficie terrestre, sino en las aguas que la rodean y en los derechos marítimos que genera para el país.

La importancia de esta isla para el país

Ubicada en el Caribe oriental, a unos 547 kilómetros de la costa continental venezolana, la Isla de Aves es considerada por Venezuela como un territorio insular que cumple con los requisitos del derecho internacional para proyectar una Zona Económica Exclusiva (ZEE) de hasta 200 millas náuticas.

Esto convierte al pequeño islote en una pieza estratégica para el país, ya que amplía el espacio marítimo bajo su jurisdicción.

Además de su importancia territorial, la isla posee un gran valor ecológico. Es uno de los principales lugares de anidación de la tortuga verde en la región y funciona como refugio para diversas especies de aves marinas y fauna silvestre.

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Actualmente, su futuro es incierto, ya que la erosión costera, el avance del mar y la fuerza de los huracanes amenazan con hacer desaparecer este pequeño pero importante territorio.