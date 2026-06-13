El primer megapuerto inteligente en Sudamérica: Se coordina mediante red 5G y funciona con grúas y vehículos automatizados

13 jun. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

Operado por la compañía china COSCO SHIPPING Ports Limited, el megapuerto de Chancay posiciona a Perú como uno de los países con mayor capacidad para competir con los principales terminales marítimos del mundo. Su principal diferencia radica en la incorporación de tecnología de última generación, que lo convierte en uno de los puertos más modernos de la región.

Este "Smart Port" o puerto inteligente cuenta con una red 5G que permite coordinar las operaciones logísticas en tiempo real, además de grúas automatizadas y vehículos eléctricos autónomos capaces de trasladar contenedores sin intervención humana. Según diversos estudios, estas tecnologías podrían aumentar la productividad hasta en un 50% en comparación con los puertos tradicionales de Latinoamérica.

COSCO SHIPPING Ports Chancay

El recinto también incorpora avanzados sistemas de seguridad, entre ellos reconocimiento facial y dispositivos de identificación por radiofrecuencia, herramientas que permiten un mayor control de la carga y de los accesos al terminal. Gracias a estas innovaciones, Chancay se posiciona como uno de los puertos tecnológicamente más avanzados de América Latina.

Una ubicación estratégica para conectar con Asia-Pacífico

La ubicación del megapuerto representa una de sus principales ventajas competitivas. La bahía cuenta con una profundidad suficiente para recibir algunos de los buques portacontenedores más grandes del mundo, capaces de transportar hasta 24 mil contenedores en un solo viaje.

Si bien la iniciativa forma parte de la estrategia china para fortalecer su presencia comercial en América Latina, el impacto del puerto trasciende ese objetivo. Su diseño permite conectar de manera más eficiente a Sudamérica con importantes mercados de Asia-Pacífico, incluyendo Corea del Sur, Japón y China.

COSCO SHIPPING Ports Asia

La infraestructura también reduce significativamente los tiempos de transporte a través del Océano Pacífico. Mientras que en el pasado los envíos requerían escalas intermedias o recorridos más extensos, la entrada en operación de Chancay ha permitido disminuir los tiempos de viaje desde aproximadamente 40 a 28 días hasta Asia. Esto se traduce en menores costos logísticos y una mayor competitividad para los exportadores de la región.

¿Qué ocurre con los puertos de Chile?

La irrupción del megapuerto de Chancay ya comienza a generar efectos en el escenario logístico sudamericano. Diversos análisis señalan que países como Chile deberían acelerar la modernización de terminales estratégicos como San Antonio y Valparaíso para mantener su competitividad en el comercio marítimo internacional.

La capacidad de Chancay para recibir embarcaciones de gran tamaño y operar con tecnología de última generación está impulsando a navieras y operadores logísticos a reevaluar rutas comerciales y esquemas de distribución que durante años dominaron la región.

Para Chile, el desafío será fortalecer su infraestructura portuaria y adaptarse a un escenario cada vez más competitivo en la costa del Pacífico.