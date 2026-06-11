Sigue la tensión en las elecciones en Perú: Keiko Fujimori aventaja por tan solo mil votos a Roberto Sánchez

11 jun. 2026 - 21:30 hrs.

¿Qué pasó?

En un giro dramático de los acontecimientos, la candidata de la derecha peruana, Keiko Fujimori, logró dar vuelta los resultados durante la última noche y lidera actualmente los cómputos generales, superando a su contendiente, Roberto Sánchez, por un margen extraordinariamente estrecho.

Un final de infarto voto a voto

Con apenas el 1,7% de las mesas aún por escrutar, la diferencia entre ambos aspirantes a la presidencia es mínima, lo que mantiene al país vecino en un estado de máxima expectación. Según los datos entregados en el espacio televisivo, Fujimori lidera con un 50,003% de los sufragios, frente al 49,997% obtenido por Roberto Sánchez.

Esta cifra se traduce en una diferencia de apenas mil votos, un escenario calificado por los presentadores como "impresionante" debido al nivel de polarización y paridad absoluta que refleja el electorado peruano en las urnas.

El factor del voto en el extranjero

Este vuelco en las tendencias no toma por sorpresa a los analistas políticos. Tal como mencionó Pablo Cuéllar en Meganoticias Prime, la prestigiosa encuestadora Ipsos Perú ya había advertido sobre esta posibilidad.

Los especialistas adelantaron que el avance en el procesamiento de las actas provenientes del extranjero beneficiaría significativamente a Keiko Fujimori, otorgándole el impulso necesario para revertir la ventaja inicial que sostenía Sánchez.

Como contraste curioso del sistema electoral del país vecino, el periodista destacó una notable diferencia logística con los procesos chilenos: mientras que en Chile el voto exterior es de lo primero que se contabiliza y se difunde masivamente, en Perú las actas internacionales constituyen el último eslabón del conteo oficial.

Incertidumbre y una inminente batalla legal

A pesar de que el conteo oficial se aproxima de manera definitiva al 100%, el cierre del escrutinio no significará, en ningún caso, el fin de la incertidumbre política.

El ambiente que se vive en Perú es de una profunda tensión, debido a que la mínima distancia entre ambos candidatos augura un escenario postelectoral sumamente complejo.

Cuéllar enfatizó que, sin importar quién sea el ganador definitivo una vez contabilizada la última acta, la batalla se trasladará de inmediato a los tribunales electorales.

Se anticipa una confrontación en torno a los votos objetados e impugnados por ambos comandos técnicos. Este proceso de revisión legal y validación de sufragios en disputa retrasará el resultado definitivo de las elecciones varios días más, prolongando la polarización y la inestabilidad.

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