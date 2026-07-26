Innovador proyecto: Suiza genera energía solar con paneles instalados entre las vías del tren

26 jul. 2026 - 16:43 hrs.

¿Qué pasó?

Suiza comenzó a aprovechar su infraestructura ferroviaria para generar electricidad limpia mediante un innovador sistema que instala paneles solares directamente entre los rieles del tren, un espacio que hasta ahora permanecía sin uso.

La tecnología fue desarrollada por la empresa Sun-Ways y ya superó con éxito su etapa de pruebas, demostrando que puede operar junto al tránsito ferroviario sin afectar la seguridad ni el funcionamiento de las líneas.

¿Cómo funciona el sistema?

La primera instalación fue inaugurada en 2025 en un tramo de 100 metros de la localidad de Buttes, en el cantón de Neuchâtel.

A diferencia de otros proyectos, los paneles no fueron ubicados a los costados de la vía ni sobre estaciones, sino directamente entre los rieles, formando una superficie continua capaz de captar la radiación solar mientras los trenes circulan normalmente sobre ellos.

El objetivo es aprovechar los miles de kilómetros de vías ferroviarias ya existentes para producir electricidad renovable sin ocupar nuevos terrenos destinados a grandes parques solares.

Más de 11.000 trenes pasaron sobre los paneles

Uno de los principales desafíos era comprobar si los paneles resistían el paso constante de los trenes sin afectar la seguridad ni la operación ferroviaria.

Sun Ways

Según explicó Joseph Scuderi, fundador de Sun-Ways, desde la puesta en marcha del proyecto experimental más de 11.000 trenes circularon sobre el tramo sin registrarse incidentes estructurales ni interferencias en el servicio.

Además, los paneles fueron diseñados para ser desmontables y pueden retirarse en apenas 10 minutos, facilitando las labores de mantenimiento de la vía.

La energía ya abastece la red eléctrica

Desde mayo de 2025, la instalación ha generado más de 16.000 kWh de electricidad, pese a que permaneció cerca de un mes fuera de servicio debido a la acumulación de nieve y a algunos ajustes técnicos.

La energía producida se inyecta directamente a la red eléctrica local para abastecer el consumo habitual.

Otro resultado destacado fue que el paso de los trenes, a velocidades cercanas a los 90 km/h, genera una corriente de aire suficiente para mantener gran parte de los paneles libres de polvo, reduciendo así la necesidad de limpieza.

Tras más de un año de pruebas, el proyecto mostró resultados positivos tanto en la generación de energía como en la operación ferroviaria, ya que no fue necesario modificar la frecuencia de los servicios ni los procedimientos habituales de mantenimiento.

El éxito de la iniciativa ha despertado el interés de países como Francia, Italia, Corea del Sur e Indonesia, que estudian implementar esta tecnología para aumentar su producción de energía solar aprovechando la infraestructura ferroviaria existente.

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