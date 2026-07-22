Diputada argentina desata polémica al afirmar que críticas a la Albiceleste son "porque no hay negros"

22 jul. 2026 - 15:25 hrs.

Las declaraciones de la diputada argentina Lilia Lemoine, integrante del oficialista partido La Libertad Avanza, generaron una ola de reacciones en redes sociales luego de atribuir las críticas hacia la selección de Argentina durante el Mundial 2026 a la composición étnica del plantel.

La parlamentaria aseguró que el rechazo hacia la Albiceleste se debe a que "no hay gente de color" en el equipo y sostuvo que las acusaciones de racismo contra el país responden a una estrategia impulsada por sectores de izquierda y el comunismo.

Sus dichos fueron emitidos durante una entrevista en el programa La Nación Más, donde incluso la conductora intentó matizar sus afirmaciones, sin lograr cambiar la postura de la legisladora.

"Nos atacan porque no hay negros"

Durante la conversación, Lemoine sostuvo que el supuesto rechazo internacional hacia la selección argentina tiene su origen en la ausencia de jugadores afrodescendientes.

"Nuestra selección, ¿por qué la atacan? Porque no hay gente de color, no hay negros, digamos, somos todos blancos en la selección. Entonces, el odio que se intentó infligir sobre nuestra selección al principio y en mundiales pasados es que no había negros y por eso nos empezaron a decir racistas", afirmó.

Tras sus declaraciones, la periodista Laura Di Marco intervino para señalar que, si bien no hay futbolistas afrodescendientes, varios jugadores provienen de sectores vulnerables y de contextos sociales complejos, a lo que Lemoine respondió que en Argentina "no son racistas".

Apuntó a Estados Unidos, el comunismo y el "feminazismo"

En su defensa, la diputada también aseguró que "si hay un país que tiene problemas graves de racismo, es Estados Unidos", agregando que las mayores expresiones de racismo se registran incluso en África.

Además, cuestionó que "al hombre occidental le estén constantemente calzando el mote de ser racista y de ser esclavista", calificando esa idea como "ridícula".

Vinculó las críticas contra Argentina con la izquierda

Lemoine fue más allá y afirmó que la imagen de Argentina como un país racista responde a una estrategia impulsada por "los países soviéticos, del comunismo, de la izquierda" e incluso mencionó a Irán como parte de esos actores.

"La mayoría de la población de color no está alineada con odiar al hombre blanco. Es lo que la izquierda y movimientos latinoamericanistas, indigenistas, progres, soviéticos quieren hacer", sostuvo.

Finalmente, comparó esta supuesta estrategia con el feminismo, asegurando que "así como intentaron hacer que nos peleemos los hombres con las mujeres con el feminazismo, quieren que los negros se peleen con los blancos. Es una polarización que buscan", cerró.