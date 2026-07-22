Fallece Plas Johnson, el saxofonista que inmortalizó el tema de La Pantera Rosa, a los 94 años

22 jul. 2026 - 02:46 hrs.

¿Qué pasó?

El músico de jazz Plas Johnson, reconocido por interpretar el inolvidable solo de saxofón del tema principal de La Pantera Rosa y ganador de un premio Grammy, falleció el pasado 15 de julio a los 94 años, según informó la emisora KKJZ de Los Ángeles.

Hijo de un saxofonista profesional, Johnson inició su carrera interpretando jump blues y R&B, antes de consolidarse como uno de los músicos de sesión más prestigiosos de Estados Unidos. A lo largo de su trayectoria grabó junto a artistas de la talla de Frank Sinatra, Nat "King" Cole, Ella Fitzgerald y Barbra Streisand.

La Pantera Rosa como uno de sus mayores éxitos

Su interpretación más recordada fue el emblemático solo de saxofón del tema principal de La Pantera Rosa, la película estrenada en 1963 y protagonizada por Peter Sellers en el papel del torpe inspector Jacques Clouseau. La melodía fue compuesta por Henry Mancini, quien escribió la pieza pensando en el estilo ágil y característico de Johnson.

El saxofonista también integró The Wrecking Crew, el célebre grupo de músicos de sesión de Los Ángeles que durante décadas participó en innumerables grabaciones para artistas y productores de la industria musical.

En un documental de 2008 dedicado a The Wrecking Crew, Johnson denunció que el trabajo de los músicos de sesión muchas veces quedaba sin reconocimiento e incluso sin remuneración.

Explicó que, en ocasiones, sus nombres eran omitidos de los discos para no afectar el protagonismo de las bandas o que las grabaciones realizadas por estos músicos terminaban siendo interpretadas posteriormente por otros grupos.

"Peor que no recibir el dinero por tocar en un disco de éxito, que vendió un millón de copias, era ni siquiera tener tu nombre en ellos. Y ellos van y sacan a unos chicos blancos recién salidos de secundaria, los ponen de gira y los llaman con el mismo nombre", recordó Johnson.

Nacido en Luisiana, el músico también formó parte durante 15 años de la banda del programa de televisión de Merv Griffin, uno de los talk shows más populares de Estados Unidos, consolidando una carrera que dejó una huella imborrable en el jazz y en la historia de la música para el cine.