Biministro Alvarado evita polemizar con Mara Sedini tras sus críticas al Gobierno: "Si mi respuesta es fome, lo lamento"

22 jul. 2026 - 00:16 hrs.

¿Qué pasó?

El biministro del Interior y secretario general de Gobierno, Claudio Alvarado, evitó este martes profundizar en las declaraciones realizadas por la exministra vocera Mara Sedini, quien horas antes cuestionó el funcionamiento del denominado "segundo piso" de La Moneda y denunció presiones internas durante una entrevista en el programa Sin Filtros.

Tras participar en una nueva reunión de la mesa técnica de Senapred, el secretario de Estado fue consultado por la repercusión de los dichos de Sedini.

Preocupación en la emergencia por sistema frontal

“A ver, yo quisiera primero señalar que estoy aquí en Senapred porque estamos concluyendo una mesa técnica que dice relación con nuestra preocupación y dedicación a superar los temas de la emergencia. Por lo tanto, usted comprenderá que no he tenido el tiempo suficiente para ver esa entrevista y, por lo tanto, no puedo emitir un juicio de la misma sin conocerla”, declaró.

En un tono distendido, Alvarado incluso aludió a una de las frases utilizadas por Sedini durante la conversación. “Y si mi respuesta en ese sentido es fome, lo lamento, pero es la realidad”, comentó.

El ministro también descartó que las declaraciones de la exvocera sean una preocupación para el Ejecutivo y recalcó que el foco del Gobierno está puesto en enfrentar las consecuencias del sistema frontal.

“Yo soy muy respetuoso de las opiniones de todas las personas. Y en ese sentido, si ella emite un comentario de esa naturaleza, será la propia Mara Sedini que tendrá que justificarlo o explicarlo, pero yo creo que no vale la pena comentarlo. Que estemos preocupados por eso, en ningún caso, estamos preocupados por la emergencia”, sostuvo.

Las críticas de Mara Sedini

Las declaraciones de Alvarado surgieron luego de que Mara Sedini reapareciera públicamente en una extensa entrevista concedida a Sin Filtros, dos meses después de dejar el Gobierno.

En la conversación, la exministra aseguró que durante su gestión fue objeto de una campaña de desprestigio, cuestionó el rol del "segundo piso" de La Moneda y afirmó que una de las tres personas más influyentes del Ejecutivo le pidió cambiar completamente su estilo de comunicación.

Según relató, esa persona le dijo que “este es el gobierno de los fomes. Nos vestimos fome, hablamos fome, respondemos fome”, agregando que incluso le solicitó "actuar" para adaptarse al estilo que, a su juicio, se buscaba instalar en el Gobierno.

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