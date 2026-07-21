Comienza la última activación del Cupón de Gas: ¿A qué hogares se les habilitará el beneficio de $27 mil?

21 jul. 2026 - 10:00 hrs.

Este martes 21 de julio comenzó una fecha clave para miles de familias que activaron el Cupón de Gas dentro del plazo establecido por el Gobierno. Se trata de la tercera y última habilitación del beneficio, por lo que, desde hoy, un nuevo grupo de hogares ya puede utilizar el aporte de $27.000 para la compra de gas licuado.

Con este último tramo finaliza el calendario de disponibilidad del cupón, cuyo proceso de activación se desarrolló entre el 18 de mayo y el 30 de junio. Aunque ese período ya concluyó, quienes realizaron el trámite durante las últimas semanas recién comienzan a tener disponible el beneficio para efectuar sus compras.

¿Quiénes pueden usar el Cupón de Gas desde este martes?

La última activación corresponde a los hogares cuyo jefe o jefa de hogar solicitó el beneficio entre el 13 y el 30 de junio de 2026. De acuerdo con el calendario oficial, esas personas podrán utilizar el cupón desde este martes 21 de julio.

El aporte consiste en un cupón de $27.000, destinado exclusivamente a la compra de gas licuado en distribuidores adheridos. El beneficio puede utilizarse en una o más compras hasta completar el monto disponible y no puede canjearse por dinero en efectivo ni transferirse a otra persona.

¿Hasta cuándo estará vigente?

Todos los cupones habilitados, independientemente de la fecha en que fueron activados, podrán utilizarse hasta el 30 de septiembre de 2026. Una vez cumplido ese plazo, cualquier saldo que no haya sido utilizado vencerá y ya no podrá ser ocupado para nuevas compras.

Quienes recibieron el beneficio pueden acceder a él de manera digital mediante las aplicaciones Rutpay o BancoEstado. También existe la opción de obtener un comprobante físico en cualquier sucursal de CajaVecina, el que luego puede presentarse al momento de comprar el cilindro de gas.

Si el valor del cilindro supera los $27.000, la diferencia deberá ser pagada por la persona beneficiaria. En cambio, si la compra tiene un costo inferior al monto del cupón, el saldo restante podrá utilizarse posteriormente, siempre que sea antes del 30 de septiembre.

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