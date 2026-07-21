Cuenta RUT: Así puedes averiguar cuál es tu número de cuenta para recibir transferencias

21 jul. 2026 - 09:00 hrs.

La CuentaRUT de BancoEstado es uno de los productos financieros más utilizados en el país. Sin embargo, al momento de recibir dinero por primera vez —ya sea de un tercero o desde un banco distinto— suele surgir la duda de cuál es el número de cuenta que se debe entregar.

Averiguar este dato es bastante sencillo, ya que el número de cuenta está directamente ligado a la identidad del titular y no requiere revisar documentos complejos o contratos.

¿Cuál es el número de mi Cuenta RUT?

El número de cuenta de la Cuenta RUT corresponde al RUT del titular sin el dígito verificador.

Por ejemplo, si el RUT es 12.345.678-9, el número de cuenta a ingresar es simplemente 12345678, por lo que solo se elimina el último dígito del RUT.

¿Qué tipo de cuenta es la Cuenta RUT?

La Cuenta RUT es una cuenta vista que permite realizar depósitos, transferencias, compras y giros, sin necesidad de acreditar renta ni antecedentes comerciales para su apertura.

Este producto de BancoEstado está asociado al RUT del titular y puede ser utilizado para recibir sueldos, beneficios estatales, devoluciones de impuestos y transferencias de otras personas o instituciones, entre otras operaciones.

Datos clave que debes considerar para hacer o recibir transferencias

Al momento de realizar o solicitar una transferencia a una CuentaRUT, es importante tener en cuenta ciertas condiciones de uso habitual:

Límite para nuevos destinatarios: La primera transferencia que se realiza a un destinatario nuevo en la App BancoEstado tiene un límite máximo de $100.000 durante las primeras 24 horas por motivos de seguridad.

La primera transferencia que se realiza a un destinatario nuevo en la App BancoEstado tiene un límite máximo de $100.000 durante las primeras 24 horas por motivos de seguridad. Límite diario de transferencia: El monto máximo diario que se puede transferir desde una CuentaRUT hacia otros bancos o cuentas BancoEstado a través de internet es de $1.000.000.

El monto máximo diario que se puede transferir desde una CuentaRUT hacia otros bancos o cuentas BancoEstado a través de internet es de $1.000.000. Datos del titular: Para evitar rechazos en el sistema, siempre es necesario verificar que el nombre, el RUT y el correo de confirmación estén bien escritos.

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