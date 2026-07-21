"Me estoy inundando": Streamer de Canal de Pancho muestra cómo colapsó el techo de su casa

21 jul. 2026 - 12:08 hrs.

¿Qué pasó?

La lluvia no ha dado tregua en la región de Coquimbo y ha causado daños en diversos sectores. Uno de los afectados es Francisco Rojas, conocido en redes sociales como “Canal de Pancho” por sus virales reacciones.

El creador de contenido compartió el domingo 19 de julio un video en su cuenta de Instagram titulado “Oficialmente me estoy inundando”, en el que se veía la caída constante de agua desde el techo de su casa. Además, aprovechó para quejarse de las constructoras: “Qué chantas, construyen tan mal”.

En la misma publicación, preguntó —en busca de algún maestro que estuviera en su zona— si alguien podía ayudarlo, pero con un mensaje adicional: “Que no sea chanta ni se aproveche de la situación para hacer el arreglo lo más pronto posible”. Sin embargo, la petición no tuvo respuesta debido a la emergencia que se vive en el lugar, por lo que fue él mismo quien se subió a reparar la estructura, como mostró en otro video.

“Me subí al techo y parcheé como pude. La plancha estaba hundida, se acumulaba el agua y había varias grietas. Cuando termine la lluvia, cambio el techo”, indicó.

Colapso del techo

Sin embargo, los problemas para el “streamer” no se quedaron ahí. Ayer actualizó la situación en su casa, donde se observa que la misma estructura que hace unos días goteaba ahora estaba en el piso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Canal de Pancho (@canaldepancho)

“Lo que faltaba, se cayó el techo, no aguantó la lluvia”, relató. Luego, mostró su resignación ante lo ocurrido: “Nada que hacer, pucha, qué pena”.

La publicación generó preocupación entre sus seguidores. De hecho, algunos personajes públicos le brindaron su apoyo. La reciente ganadora de “El Internado”, Blu Dumay, comentó: “Lo siento muchísimo. En lo que se pueda ayudar a difundir, avísame”. Asimismo, Adriana Barrientos le dejó emojis de preocupación y, finalmente, el “influencer” “Danilo 21” escribió: “Pancho, espero que esto pase pronto. Cualquier cosa que necesites, estamos contigo”.