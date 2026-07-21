Cristián de la Fuente sorprende al revelar en redes sociales su particular adicción: "Tuve que suscribirme para verlo"

21 jul. 2026 - 04:30 hrs.

Cristián de la Fuente sorprendió a sus seguidores al revelar una llamativa adicción que mantiene desde hace un tiempo.

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, el actor confesó que es fanático de los programas de telerrealidad e incluso aseguró que decidió pagar una suscripción para no perderse un reality chileno.

"Tengo que confesarles algo que no sé si a ustedes les pasa también. Soy como medio adicto a los programas de reality, a verlos", comentó el intérprete al inicio del registro, donde habló de su gusto por este tipo de producciones.

El actor explicó que siguió de principio a fin "La casa de los famosos", motivado también por la participación de personas cercanas.

"Vi toda La casa de los famosos, porque además tenía amigos ahí, entonces quería saber lo que les pasaba. Y ahora hay un reality de Chile que estaba viendo por YouTube, este reality", relató.

La medida que tomó Cristián de la Fuente para seguir el programa

Cristián de la Fuente contó que el programa dejó de estar disponible de forma gratuita en YouTube, por lo que decidió contratar el servicio de la plataforma para continuar viendo el desarrollo de la competencia.

"Tuve que hacerme socio de la plataforma y suscribirme para verlo, porque estoy metido en lo que va a pasar y quién se va a ir. Y justo hay eliminación. Qué terrible esto. Producen adicción ¿les pasa a ustedes o no?", expresó entre risas.

La confesión generó diversas reacciones entre sus seguidores, quienes respondieron al actor compartiendo sus propias experiencias con los programas y comentando si también han desarrollado una afición similar.

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