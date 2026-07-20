Aclaran situación de criancera desaparecida en Alto del Carmen: Fue encontrada pero se desconoce su estado

20 jul. 2026 - 11:03 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Alto del Carmen, Cristián Olivares, conversó en la mañana de este lunes con el matinal "Mucho Gusto" y confirmó que se encontró a una criancera de 52 años que permanecía desaparecida debido al sistema frontal, aunque dejó en claro que se desconoce su estado.

Cabe señalar que en horas de la mañana de este lunes trascendió que había fallecido, pero posteriormente se aclaró que se trataba de otra mujer que perdió la vida en el Cajón del Romero.

"Vía WhatsApp recibimos una noticia que había sido ubicada esta criancera. No sabemos si está viva o muerta, pero lo importante es que fue encontrada. Tenemos toda la esperanza de que haya aparecido con vida", dijo.

La hermana de la víctima habría sido la persona que entregó esta información, a lo que el edil indicó "nosotros no hemos podido llegar con equipos de rescate a ese sector. Desde allá llega la información de que la habían encontrado. Solo tenemos la información que la encontraron. No dio más detalles, solo que la habían encontrado. Esa es la información que tenemos hasta el momento".

Las circunstancias de la desaparición

El día de ayer, el alcalde Olivares detalló las circunstancias de la desaparición de la mujer, detallando que todo ocurrió después de un alud de nieve en el sector cordillerano de Juntas de Valeriano.

En ese momento, los equipos comenzaron a trabajar para ubicar a la víctima, pero las condiciones del tiempo impidieron el despegue de una aeronave.

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