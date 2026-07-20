Biministro Alvarado anuncia suspensión de clases para este martes y miércoles: Estas son las zonas afectadas

20 jul. 2026 - 21:04 hrs.

¿Qué pasó?

En un nuevo balance que entregó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) por el sistema frontal, el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, informó que se decidió suspender las clases para la región de Coquimbo y también en la provincia de Huasco, correspondiente a la región de Atacama, medida que estará vigente este martes 21 y miércoles 22 de julio.

Para este martes 21, el secretario de Estado detalló que las clases también serán suspendidas en Caldera, Copiapó, Tierra Amarilla, San José de Maipo y Tiltil. Además, se suman las provincias de Petorca y Marga Marga, correspondientes a la región de Valparaíso.

¿Qué informó el Mineduc?

El Ministerio de Educación (Mineduc) indicó que "la medida rige tanto para los establecimientos públicos como privados de enseñanza parvularia, básica y media".

Respecto a los planteles universitarios, son las mismas entidades las que deben definir si optan por suspender sus actividades.

El Mineduc señaló que el resto de las regiones del país continúan con clases normales.

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