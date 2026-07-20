En plena Ruta 5: Familias duermen en carpas tras quedar varadas por cortes del sistema frontal

20 jul. 2026 - 19:46 hrs.

¿Qué pasó?

Familias, camioneros y turistas debieron instalar carpas y armar campamentos improvisados a un costado de la Ruta 5 Norte, a la altura del kilómetro 657, al sur de Vallenar, luego de que el tránsito quedara cortado por los efectos del sistema frontal que afecta a la zona norte del país.

Personal de Carabineros informó a los afectados que la vía podría permanecer cerrada al menos dos días, sin que existiera hasta el momento una versión oficial de la concesionaria sobre plazos ni causas concretas.

"Nadie se ha acercado a nosotros"

El corte se debe a la presencia de dos socavones ubicados 15 kilómetros más al sur, sumado al derrumbe de un cerro en el sector de Cuesta Pajonales, donde personal trabaja en remover el sedimento que cayó sobre la calzada.

Álex Parra, quien viajaba junto a su familia desde La Tirana hacia Concepción, relató que no existe una versión oficial sobre el motivo ni el plazo del corte, y que hasta las 16:00 o 17:00 horas Carabineros se hizo presente, pero que desde entonces "no apareció nada" de la concesionaria, pese a que en el lugar había personas mayores y niños pequeños, sin acceso a baños químicos ni agua potable.

Otro varado, identificado como Miguel, señaló que Carabineros les informó que la ruta iba a estar cortada "mínimo dos días" por los socavones, y afirmó que no se ha visto maquinaria trabajando en el tramo hacia el sur. "Nadie ha venido de la autopista, nadie se ha acercado a nosotros", sostuvo. Varios de los presentes ya habían pasado la noche anterior varados en el peaje Totoral, 75 kilómetros al sur de Copiapó, punto que estuvo cortado durante 18 horas hasta cerca del mediodía de este día.

Sin servicios básicos y con la lluvia en aumento

Ante la falta de baños químicos en el lugar, algunos varados debieron recurrir a una estación de servicio cercana. Una familia de cuatro integrantes, que también esperaba en el lugar, contó que planeaba pasar la noche ahí y volver a intentar el cruce al día siguiente, mientras la fila de camiones y buses continuaba creciendo.

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