Balance en La Serena por sistema frontal: Municipio reporta dos fallecidos, seis desaparecidos y más de 6 mil personas aisladas

21 jul. 2026 - 03:52 hrs.

¿Qué pasó?

La Municipalidad de La Serena entregó un nuevo balance de la emergencia provocada por el sistema frontal que afecta a la región de Coquimbo.

Según informó el jefe de Gabinete del municipio, Marcelo Gutiérrez, hasta la madrugada de este martes la comuna registra dos personas fallecidas, seis desaparecidas, 6.090 personas aisladas y 360 personas damnificadas, además de una compleja situación sanitaria producto del corte de agua potable.

Respecto de las personas desaparecidas, Gutiérrez explicó que el catastro comunal difiere del balance oficial de Carabineros, ya que considera a quienes no han podido ser ubicados por el municipio ni por sus familiares.

"Nosotros hablamos de personas desaparecidas o personas que no hemos podido entablar ningún tipo de comunicación, que a la fecha y hasta ahora, siendo las 3:30 de la mañana, hablamos de seis personas que se encuentran en esta situación, de las cuales no hemos podido tener ningún tipo de contacto, ya sea nosotros o sus familiares o vecinos directos", señaló.

La autoridad comunal agregó que "tenemos hasta el día de hoy dos personas fallecidas en La Serena, 6.090 personas que se encuentran aisladas, básicamente de la zona rural. Hablamos de Islón, hablamos de El Nogal, todo el sector rural de La Serena que ha sido bastante afectado producto de la activación de quebradas".

Crisis sanitaria por falta de agua potable

Otro de los principales problemas que enfrenta la comuna es la interrupción del suministro de agua potable y el colapso del sistema de aguas servidas. Gutiérrez advirtió que "tenemos alrededor de 2.500 clientes que se encuentran afectados en este sentido con respecto a aguas servidas entrando a las casas, a las habitaciones", mientras que el restablecimiento del servicio podría tardar cerca de 48 horas, según la información entregada por la sanitaria.

Consultado por el desempeño de las empresas de servicios básicos, el jefe de Gabinete fue crítico. "Yo diría que las empresas tanto de Aguas del Valle como CGE no han estado a la altura que nosotros hubiésemos esperado", afirmó, aunque recalcó que el municipio continuará colaborando para acelerar la reposición de los servicios.

Estado de Catástrofe y reconstrucción

Tras la declaración de Estado de Catástrofe en la región de Coquimbo, Gutiérrez valoró que la medida permitirá fortalecer la coordinación entre las distintas instituciones.

"Ya tenemos al jefe de zona haciéndose cargo de la región en términos de la gestión de la emergencia (...) acá no puede haber miramientos políticos ni colores políticos, sino que tenemos que pensar en la gestión de las personas y llegar con soluciones lo antes posible a las comunidades", sostuvo.

Finalmente, el municipio informó que continúa trabajando con los demás municipios de la región, mantiene operativos sus canales de atención para la comunidad y espera que, una vez finalicen las precipitaciones, los esfuerzos se concentren en la reconstrucción de las zonas afectadas y en el restablecimiento de los servicios básicos.

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