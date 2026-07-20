Malas noticias para los conductores: Bencinas volverían a subir tras varias semanas de bajas

20 jul. 2026 - 13:50 hrs.

¿Qué pasó?

Se terminan las semanas de alivio para los automovilistas. Pese a las bajas consecutivas que se venían registrando en el precio de los combustibles, las proyecciones del mercado anticipan una importante alza en las bencinas para fines de este mes.

Este escenario responde directamente al complejo panorama geopolítico internacional. La nueva ofensiva de Donald Trump contra Irán disparó el precio del petróleo a nivel mundial, lo que impactó de lleno en mercado local.

A esto se suma la fluctuación del dólar en el mercado nacional, factor que encarece la importación del crudo y aumenta los precios en todo el mundo.

¿Cuánto subirían las bencinas en Chile?

Expertos en materia económica anticipan que se pondrá fin a la racha de bajas que se registró en las últimas semanas, ya que las bencinas tendrían un alza cercana a los $30 pesos por litro a partir del próximo jueves 30 de julio, según publicó La Tercera.

El incremento afectará de manera directa a las gasolinas de 93 y 97 octanos, mientras que el diésel también sufriría variaciones al alza.

¿Qué pasará con los precios en agosto?

Frente al incierto escenario por la guerra en Medio Oriente, los analistas advierten que la tendencia al alza podría no ser un evento aislado, aunque todo dependerá del transporte de petróleo en zonas estratégicas como el estrecho de Ormuz.

Si la tensión entre Estados Unidos e Irán se mantiene, los combustibles podrían subir de nuevo en agosto.

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