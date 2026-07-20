Actualizan alerta meteorológica por tormentas eléctricas en la RM y Valparaíso: Conoce cuándo llega el evento

20 jul. 2026 - 23:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó su alerta meteorológica por tormentas eléctricas que afectarán a sectores de las regiones de Valparaíso y Metropolitana, producto del ingreso de un frente frío y la inestabilidad post frontal tras el sistema frontal que dejó intensas precipitaciones en la zona central del país.

De acuerdo con el organismo, el fenómeno se registrará entre la noche de este lunes 20 y la madrugada del martes 21 de julio, por lo que llamó a la población a mantenerse atenta a la evolución de las condiciones meteorológicas.

¿En qué zonas se esperan tormentas eléctricas?

Según la actualización de la DMC, las tormentas eléctricas se concentrarán en los siguientes sectores:

Región de Valparaíso : Litoral y cordillera de la Costa.

: Litoral y cordillera de la Costa. Región Metropolitana: Cordillera de la Costa.

La alerta responde a la inestabilidad atmosférica que se generará tras el paso del sistema frontal, escenario que podría favorecer el desarrollo de actividad eléctrica durante las próximas horas.

¿Qué significa una alerta meteorológica?

La Dirección Meteorológica explicó que una alerta meteorológica se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas", por lo que recomendó mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Cabe recordar que este tipo de aviso implica un aumento en el nivel de vigilancia debido al potencial impacto que podría generar el fenómeno en las zonas pronosticadas.

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