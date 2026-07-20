"Es la única posibilidad": Pangal Andrade entrega su teoría sobre los desaparecidos en el Cajón del Maipo

20 jul. 2026 - 22:05 hrs.

¿Qué pasó?

Pangal Andrade se refirió a la búsqueda de las tres personas desaparecidas en el Cajón del Maipo tras el intenso sistema frontal que afectó a la zona centro del país. El deportista, conocedor del sector cordillerano, aseguró que solo existe una posibilidad de que los jóvenes permanezcan con vida.

Bajo esa línea, el exchico reality explicó que recorrió durante el domingo distintos sectores del Cajón del Maipo para colaborar con comunidades que permanecen aisladas por la nieve. Sin embargo, afirmó que en ese momento desconocía que existía un operativo para encontrar a las tres personas desaparecidas.

Las labores de búsqueda son encabezadas por la Policía de Investigaciones (PDI), luego de que registros de cámaras de seguridad mostraran por última vez a los ocupantes de un vehículo internándose hacia la cordillera durante la madrugada del pasado jueves, antes del temporal.

"Si me hubieran dicho, habría ido con pala y todo"

Pangal reconoció que se enteró de la desaparición recién cuando regresaba desde la cordillera y se encontró con los familiares de los jóvenes en un retén policial: "Yo no tenía idea, porque si a mí me dicen: 'Oye, están atrapadas unas niñas en Colina', yo llego. Ayer hubiera llegado con pala y todo", señaló.

Andradre describió además las complejas condiciones que presenta actualmente la zona cordillerana, asegurando que el terreno dificulta enormemente cualquier intento de rescate.

"Está muy peludo, muy difícil", comentó sobre el estado del Cajón del Maipo tras las intensas nevazones.

La teoría de Pangal sobre los desaparecidos

Consultado sobre las posibilidades de encontrar con vida a las tres personas, Andrade planteó una hipótesis basada en su conocimiento del lugar.

"No sé si debería decirlo, pero la única posibilidad que ellos tienen de estar con vida es que si el gallo este conocía el lugar, y haya entrado a la fuerza al refugio", expresó.

Según explicó, el refugio ubicado en el sector de Termas Colina habría quedado completamente equipado antes de que sus ocupantes evacuaran la zona por recomendación de Carabineros:

"En las Termas Colina ellos vaciaron el refugio, se fueron, porque Carabineros les dio la alerta y dejaron todo. Lo dejaron cerrado, pero ese refugio tiene de todo adentro", concluyó.

Mientras tanto, la PDI mantiene las diligencias para dar con el paradero de las tres personas desaparecidas. Las condiciones climáticas y el difícil acceso al sector han complicado el trabajo de los equipos especializados, que continúan desplegados en el Cajón del Maipo en busca de nuevos antecedentes que permitan encontrarlas.