"Eso no es bueno": La preocupación de Pangal Andrade por la subida de la isoterma debido al sistema frontal

17 jul. 2026 - 21:43 hrs.

El sistema frontal que está afectando a gran parte del país ha dejado diversos estragos, desde anegamientos hasta el colapso de diferentes estructuras.

Uno de los famosos que se preparó para enfrentar las intensas precipitaciones es el kayakista Pangal Andrade, debido a que vive en el sector pre-ordillerano del Cajón del Maipo, el que años atrás fue afectado por un aluvión.

Los preparativos de Pangal para enfrentar el sistema frontal

A través de sus historias de Instagram, el deportista dio a conocer parte de los trabajos preventivos que realizó. "Estamos preparando todo para la casa, para que no caiga ni un rodado o que el agua no agarre vuelo", partió contando Pangal Andrade.

"Si viene la montaña, hay que estar siempre desviando. Ya empezó a llover acá (...). Yo estoy desviando el agua para allá para que no caiga ahí abajo y se meta en los árboles, ahí se frena", agregó el kayakista.

La preocupación de Pangal

Por otro lado, el deportista mostró su preocupación de que el sistema frontal pueda desencadenar otros peligros.

"Ahora la isoterma subió y se empieza a ver que el agua empieza a correr. Eso no es bueno", explicó Andrade.

"Todo lo nevado que se ve se va a transformar en agua. Ya se empieza a ver cómo corren los ríos y eso lleva material y puede cortar el camino", agregó el deportista.

Por último, Pangal dijo: "Esperemos que la isoterma baje para estar más tranquilos. Ya, a cuidarse".

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