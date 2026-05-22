Pangal Andrade y Pedro Astorga fueron protagonistas en partido junto a Zlatan Ibrahimovic

22 may. 2026 - 19:15 hrs.

Pangal Andrade y Pedro Astorga cerraron de forma épica su paso por Varsovia, Polonia. Los primos chilenos participaron en un intenso partido de exhibición internacional que terminó empatado 3-3 entre su equipo, Bears, y Bulls. Sin embargo, el encuentro estuvo marcado por un ingrediente estelar: compartir cancha con la leyenda sueca Zlatan Ibrahimovic.

La experiencia, impulsada por la app de inversiones XTB tras una invitación directa del propio exdelantero del AC Milan, combinó tecnología, pruebas físicas y mucho fútbol.

Goles de Zlatan y Pangal

El partido se jugó en dos tiempos de 30 minutos, con una dinámica bastante particular: Zlatan Ibrahimovic jugó 15 minutos para cada equipo. En la primera mitad, el sueco ingresó a la cancha reemplazando precisamente a Pangal Andrade en los Bears y anotó el primer descuento de la escuadra.

Para el segundo tiempo, Zlatan cambió de camiseta y se transformó en el rival de los chilenos. En ese momento, Pangal regresó al terreno de juego y respondió con un gol clave que marcó el 3-2 para un juego que terminaría 3 a 3.

“Dimos lo mejor de nosotros para dejar bien en alto a nuestro equipo y a Chile”, comentó Andrade al final del partido.

El drama de Pedro Astorga

A pesar de que el balance fue alegre, la previa estuvo llena de incertidumbre para la dupla nacional. Pedro Astorga reveló en sus redes sociales que sufrió una lesión muscular mientras entrenaba.

"Me lesioné, estaba entrenando para las pruebas y me desgarré. Se viene complicado para mí, voy a intentarlo igual. Vamos a tomar riesgos nomás. Voy con todo lo que tenga", confesó Astorga en una historia de Instagram publicada desde la misma cancha en Varsovia.

Pangal marcando la diferencia

Antes del partido, los participantes tuvieron que medirse en el "Skill Lab", un circuito tecnológico en un estadio virtual diseñado para evaluar velocidad, control de balón, potencia de remate, agilidad y reacción.

En esta instancia, Pangal Andrade sacó a relucir toda su potencia física: se quedó con el mejor tiempo de toda la competencia en el circuito de agilidad y velocidad, y coronó una jornada redonda en su paso por Europa.

Revisa el gol de Pangal aquí:

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