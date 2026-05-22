"Había que hacer cambios...": Skarleth Labra sorprende con nuevo look tras teñirse el cabello

22 may. 2026 - 18:12 hrs.

Cambios son los que estaría buscando Skarleth Labra, quien sigue sorprendiendo a sus seguidores con sus logros y decisiones. Si hace unos días se llenó de felicitaciones por la compra de su primer vehículo, ahora está captando la atención por su cambio de look.

La actual reina del Festival de Viña del Mar compartió en sus historias de Instagram una serie de imágenes mostrando el proceso de transformación de su cabello.

El cambio de look de Skarleth

Desde que es conocida mediáticamente, la influencer apodada popularmente como "Merenguito" tiene el pelo de color rubio, pero según lo publicado en sus redes sociales decidió aclararlo aún más.

“Había que hacer cambios...”, escribió la joven en una publicación donde además etiquetó al peluquero encargado de realizar la transformación, Pablo Zelaznog. Más tarde, mostró el resultado y agregó: “Más rubia”.

La actualización de su imagen ocurre semanas después de que terminara su relación con el creador de contenido Diego Bazaes, conocido como “Lebryze”.

El nuevo vehículo de Skarleth

A inicios de la semana, la joven de 20 años publicó varias fotografías en Instagram posando junto a su nuevo vehículo. Es el primero que se compra gracias a su trabajo, y para ella marca un nuevo logro personal.

Aunque no reveló detalles sobre el modelo o sus características, las imágenes dejaron entrever que se trataría de un Hyundai Tucson de cuarta generación, vehículo lanzado desde 2021 y ampliamente popular en Chile.

“Mi primer autito”, escribió brevemente Skarleth junto al carrusel de imágenes, desatando felicitaciones de sus seguidores y figuras del espectáculo, como Daniela Castro, Hans Leonel, Vesta Lugg, Karen Paola e incluso la excandidata presidencial Evelyn Matthei.

Desde que Skarleth participó en el reality "Gran Hermano", su fama aumentó significativamente, y la ha impulsado a cumplir sueños como ser reina de Viña, trabajar en televisión y adquirir su propio automóvil.

También ha conseguido más de un millón de seguidores en Instagram, muchos de los cuales están pendientes de cada nueva publicación que hace. Si antes un cambio en su cabello no significaba nada, ahora puede tener miles de reacciones.

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