Madre de joven atropellada junto a su hijo en Quilicura: "Solo pido justicia y que se sancione como debe"

22 may. 2026 - 11:51 hrs.

¿Qué pasó?

Diana, madre de la joven atropellada en Quilicura, se acercó al el equipo de Mucho Gusto para conversar sobre el accidente que sufrió su hija junto a su bebé de un año y medio.

La mujer relató que su hija recorría todas las mañanas el mismo camino para llevar a su hijo a la sala cuna, cuando fue impactada por un automóvil cuyo conductor no respetó el paso de cebra y posteriormente se dio a la fuga sin prestar ayuda.

La madre de la joven también entregó detalles sobre el estado de salud de su hija. “Ella está mejorando, está con dolor en el cuerpo, fue la que más recibió el impacto”. Tras realizarse diversos exámenes, se descartaron lesiones de gravedad, aunque aún se encuentra en estado de shock.

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El accidente ocurrió en la intersección de Guardiamarina Riquelme con Raimundo Romo, hecho que quedó registrado por la cámara de un motorista que circulaba detrás del vehículo.

Motorista persiguió al conductor

En el video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, se puede ver el momento del accidente y cómo el motorista, al percatarse de que el conductor no prestó ayuda, decidió perseguirlo por varias cuadras, obligándolo a regresar al lugar para auxiliar a las víctimas.

El conductor del vehículo acumulaba más de 70 multas y la Fiscalía decidió dejarlo apercibido y citado a declarar, debido al carácter de las lesiones. Tras esta decisión, la madre de la joven expresó su preocupación“Solo pido justicia y que se sancione como debe”.

Además, hizo un llamado a las autoridades judiciales: “Por favor, les pido ser más estrictos con esto. Más encima, esta persona se da a la fuga; es lo más indignante, lo que más me dolió”.

La mujer agradeció públicamente al motorista: “Quiero aprovechar de decirle al caballero motorista: mil gracias por su valentía, por su coraje, por ir a corretear al desgraciado, porque sin él no tendría pruebas”.