Línea al aeropuerto del Metro de Santiago: ¿En qué estación se podrá combinar?

22 may. 2026 - 13:00 hrs.

La futura Línea A del Metro de Santiago conectará a esta red de transporte subterráneo con el terminal aéreo más grande del país, el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez.

De acuerdo con la página web oficial del Metro, el trayecto “será un nuevo eje de conexión estratégico” que reducirá los tiempos de traslado en hasta un 60%, lo que permitirá “un viaje rápido, eficiente y sustentable”.

Su trazado tendrá una extensión de 6,5 kilómetros y beneficiará principalmente a los habitantes de las comunas de Cerro Navia, Pudahuel y Lo Prado.

A través de trenes ligeros de conducción autónoma que contarán con aires acondicionados, cámaras, espacios para equipaje y accesibilidad universal en su interior, este sistema estará “a la altura de las grandes ciudades del mundo”.

“Será un hito para la movilidad urbana de Santiago”, con una velocidad máxima de 80 km/h que permitirá llegar en tan solo 34 minutos al aeropuerto desde Pedro de Valdivia y Los Héroes, 31 minutos desde Baquedano y 54 minutos desde La Cisterna.

¿Cuál estación será combinable con la Línea A?

Para combinar con la Línea A, será necesario llegar a la futura estación Huelén de la Línea 7, que estará ubicada en Cerro Navia. Desde este lugar hasta la terminal aérea, el tiempo de viaje será de tan solo siete minutos. Se espera que la fecha de inauguración de esta ruta sea el 2032.

Por su parte, la Línea 7, desde donde se conectará a Santiago con el aeropuerto, se pretende que inicie operaciones a finales de 2028. Según una reciente nota difundida a través del portal del Metro, este trayecto ya cuenta con un 42% de avance en sus operaciones.

Además, tendrá 26 kilómetros, 19 estaciones y “beneficiará a más de un millón y medio de personas de siete comunas de la capital”.

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