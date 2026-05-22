Subsidio Eléctrico: Esta es la fecha límite para estar al día con la cuenta de luz para recibirlo

22 may. 2026 - 09:00 hrs.

Del 26 de mayo al 5 de junio estarán abiertas las postulaciones al Subsidio Eléctrico, un apoyo estatal que aplica descuentos mensuales en las boletas de luz de los hogares más vulnerables del país.

Para que la solicitud sea aprobada y el beneficio se aplique durante el segundo semestre de 2026, se debe cumplir con requisitos de vulnerabilidad socioeconómica y mantener regularizada la situación de pago con la empresa o cooperativa eléctrica.

¿Cuánto tiempo tengo para regularizar mi cuenta de luz?

La normativa establece como requisito no registrar órdenes de corte de luz. Por ello, se debe tener la cuenta de luz al día o haber formalizado un convenio de pago con la respectiva empresa eléctrica a más tardar el 22 de junio.

Esta condición aplica para todos los solicitantes, independientemente de si son propietarios o arrendatarios de la vivienda que habitan, ya que el aporte se asocia al usuario que hace uso del inmueble y no al dueño de la propiedad.

¿Qué necesito para postular al Subsidio Eléctrico?

La solicitud debe ser ingresada por un integrante del hogar mayor de 18 años. El hogar debe cumplir con las siguientes condiciones:

Pertenecer al tramo del 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH), con la calificación vigente a la segunda quincena de mayo de 2026.

Ser cliente residencial (ya sea propietario o arrendatario de la vivienda) y encontrarse al día en el pago de las cuentas de electricidad, o contar con un convenio de pago vigente al 22 de junio de 2026.

Si en el hogar habita una persona electrodependiente, su tramo del RSH no se tomará en cuenta. Solo debe encontrarse en el mismo y en el Registro de Personas Electrodependientes a marzo de 2026.

¿Cuáles son los montos que paga el Subsidio Eléctrico?

El valor del descuento semestral se calcula en función de la cantidad de integrantes del hogar inscritos en el RSH:

Hogares de un integrante: reciben $17.346

reciben $17.346 Hogares de dos a tres integrantes: cobran $22.548

cobran $22.548 Hogares de cuatro o más integrantes: obtienen $32.224

Este monto total se entrega dividido en seis cuotas mensuales o tres bimensuales, las cuales se reflejan en la boleta de luz a partir de septiembre, bajo el concepto “Subsidio Eléctrico Ley N°21.667”.

¿Cómo se postula al Subsidio Eléctrico?

El usuario debe ingresar a la plataforma oficial www.subsidioelectrico.cl y hacer clic en el botón “Solicita el Subsidio Eléctrico aquí” utilizando su Clave Única.

El sistema solicitará completar el formulario de solicitud con la región, comuna, empresa o cooperativa eléctrica, número de cliente (completo, incluyendo el dígito verificador), correo electrónico y número de teléfono.

Quienes no tengan acceso a internet, pueden solicitar el beneficio de manera presencial o telefónica a través de los canales de atención de ChileAtiende. Los resultados se publicarán en agosto de 2026.

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